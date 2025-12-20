بعد تعافيه.. تامر حسني يحي حفلًا غنائيًا لمؤسسة راعي مصر

تصوير / هاني رجب

أحيا منذ قليل النجم تامر حسني حفل مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، بحضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة والمشاهير، الذي أقيم في قصر عابدين.

قدم تامر حسني عددًا من أغانيه المميزة والشهيرة الجديدة والقديمة، وسط عدد من الحضور، أبرزهم: الفنان هاني رمزي وليلى عز العرب، وغيرهم.

يذكر أن الفنان تامر حسني أحيا الفترة الماضية حفلًا غنائيًا الثلاثاء الماضي في مدينة 6 أكتوبر، وشارك جمهور صورًا من الحفل عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وكتب: "بحاول أقوم معاكم، شكرًا على كل مشاعر الحب اللي شوفتها منكم امبارح".

اقرأ أيضا..

تعرف على آخر رسالة من سمية الألفي لنجلها أحمد الفيشاوي قبل رحيلها.. فيديو

انهارت من البكاء بسبب فاروق الفيشاوي.. ماذا قالت سمية الألفي عنه قبل وفاتها؟