عازفون يهدون تركي آل الشيخ مقطوعة موسيقية.. والأخير يرد

احتفى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعدد من العازفين العرب هم علي المذبوح، ومحمد المغربي ونزيه أبو الريش، الذين أهدوا تركي مقطوعة موسيقية، نشرها تركي عبر حسابه على "فيسبوك".

وقاموا بعزف مقطوعة موسيقية إهداء منهم للمستشار تركي آل الشيخ ، الذي علق: "شكرا على الإهداء يا غاليين".

أول ألبوم عالمي من إنتاج "موسم الرياض"

وأعلن تركي آل الشيخ، الانتهاء من مرحلة التسجيل الموسيقي لأول ألبوم عالمي من إنتاج موسم الرياض.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "انتهاء مرحلة التسجيل بعد أكثر من ألف تيك صوت لأول ألبوم إنتاج موسم الرياض مع أكثر من ٣٥ موسيقي عالمي من ٣٠ جنسية".

وتابع: "بعضهم حائز على الجرامي ومع مهندس صوت عالمي وفي استديوهات مرواس العالمية، والآن بداية مرحلة التصوير، الموسيقى لغة تجمع البشر".

يأتي الألبوم ضمن مشروع “Riyadh Mood”، الذي أطلق برعاية موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية، لإنتاج أول أسطوانة موسيقية خاصة بالموسم، بمشاركة موسيقيين عالميين ونخبة من العازفين العرب.

