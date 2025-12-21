الآلاف في سيليا.. رامي صبري يحيي حفل افتتاح "The Village" وجهة التسوق

بعد تعافيه.. تامر حسني يحي حفلًا غنائيًا لمؤسسة راعي مصر

"شبه مامتها".. أول ظهور لـ ابنة نيكول سابا في كليب "تلج تلج" احتفالا بالكريسماس

شارك الفنان أحمد سعد متابعيه صورًا من حفله الأخير الذي أحياه بالأكاديمية البحرية، والذي أقيم أمس السبت وسط تفاعل كبير من الطلاب.

ونشر سعد الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "من حفلة الأكاديمية البحرية امبارح مع الطلبة اللذيذة الفرفوشة".

يُذكر أن الفنان أحمد سعد يستعد لإحياء حفل غنائي يوم 31 ديسمبر الجاري على مسرح المجاز في الشارقة، ضمن احتفالات رأس السنة.

اقرأ أيضًا:

بسمة داود تتألق مع زوجها هاني سرحان في حفل إبراهيم معلوف

تطورات الحالة الصحية لعازف العود هشام عصام بعد تعرضه لحادث سير