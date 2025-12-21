إعلان

بالصور| أحمد سعد يتألق في حفله الأخير بالأكاديمية البحرية

كتبت- نوران أسامة:

05:34 م 21/12/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    أحمد سعد يتألق في حفله الأخير
  • عرض 14 صورة
    إطلالة أحمد سعد في حفله الأخير بالاكاديمية البحرية
  • عرض 14 صورة
    أحمد سعد
  • عرض 14 صورة
    حفل أحمد سعد في الاكاديمية البحرية (1)
  • عرض 14 صورة
    حفل أحمد سعد في الاكاديمية البحرية (2)
  • عرض 14 صورة
    أحمد سعد يتألف في حفله الأخير ليلة أمس
  • عرض 14 صورة
    حفل أحمد سعد في الاكاديمية البحرية (3)
  • عرض 14 صورة
    إطلالة أحمد سعد من حفله الأخير
  • عرض 14 صورة
    حفل أحمد سعد في الاكاديمية البحرية (4)
  • عرض 14 صورة
    حفل أحمد سعد من الاكاديمية البحرية
  • عرض 14 صورة
    حفل أحمد سعد من الاكاديمية البحرية
  • عرض 14 صورة
    حفل أحمد سعد من الاكاديمية البحرية
  • عرض 14 صورة
    حفل أحمد سعد من الاكاديمية البحرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك الفنان أحمد سعد متابعيه صورًا من حفله الأخير الذي أحياه بالأكاديمية البحرية، والذي أقيم أمس السبت وسط تفاعل كبير من الطلاب.

ونشر سعد الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "من حفلة الأكاديمية البحرية امبارح مع الطلبة اللذيذة الفرفوشة".

يُذكر أن الفنان أحمد سعد يستعد لإحياء حفل غنائي يوم 31 ديسمبر الجاري على مسرح المجاز في الشارقة، ضمن احتفالات رأس السنة.

اقرأ أيضًا:

بسمة داود تتألق مع زوجها هاني سرحان في حفل إبراهيم معلوف

تطورات الحالة الصحية لعازف العود هشام عصام بعد تعرضه لحادث سير

أحمد سعد الأكاديمية البحرية حفل أحمد سعد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية