بالصور| أحمد سعد يتألق في حفله الأخير بالأكاديمية البحرية
كتبت- نوران أسامة:
شارك الفنان أحمد سعد متابعيه صورًا من حفله الأخير الذي أحياه بالأكاديمية البحرية، والذي أقيم أمس السبت وسط تفاعل كبير من الطلاب.
ونشر سعد الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "من حفلة الأكاديمية البحرية امبارح مع الطلبة اللذيذة الفرفوشة".
يُذكر أن الفنان أحمد سعد يستعد لإحياء حفل غنائي يوم 31 ديسمبر الجاري على مسرح المجاز في الشارقة، ضمن احتفالات رأس السنة.
