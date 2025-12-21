إعلان

"شبه مامتها".. أول ظهور لـ ابنة نيكول سابا في كليب "تلج تلج" احتفالا بالكريسماس

كتب : معتز عباس

07:38 م 21/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ابنة نيكول سابا وزوجها
  • عرض 6 صورة
    نيكول سابا وابنتها
  • عرض 6 صورة
    نيكول سابا
  • عرض 6 صورة
    الفنانة نيكول سابا
  • عرض 6 صورة
    نيكول سابا وابنتها ضمن احداث كليب تلج تلج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت المطربة نيكول سابا متابعيها على السوشيال ميديا صورًا من فيديو كليب أغنيتها الجديدة "تلج تلج".

نشرت نيكول صورًا من الكليب عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والذي شهد الكليب الجديد ظهور ابنة نيكول وزوجها يوسف الخال للمرة الأولى في أحد أعمالها الغنائية.

وكتبت نيكول، تعليقًا على الصور: "ثلج ثلج خلّي قلبك ابيض مثل الثلج الثلج جايي الحب بها الليلة".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "شبهه كتير"، "شبه مامتها"، "حلوين كتير"، "قمر يا نيكول".

وقدمت نيكول سابا في رمضان الماضي، مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى، بطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد.

يذكر أن، ياسمين عبدالعزيز تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل"وننسى اللي كان" ويشاركها البطولة شيرين رضا، والمقرر عرضه على شبكة قنوات "MBC".

اقرأ أيضا..

رمضان 2026.. جوري بكر تنضم لمسلسل "نون النسوة" بطولة مي كساب

بالتزامن مع الهجوم على محمد صبحي.. "هاشتاج" بابا ونيس يعود للظهور على مواقع التواصل

نيكول سابا تلج تلج ابنة نيكول سابا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية