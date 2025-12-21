الآلاف في سيليا.. رامي صبري يحيي حفل افتتاح "The Village" وجهة التسوق

شاركت المطربة نيكول سابا متابعيها على السوشيال ميديا صورًا من فيديو كليب أغنيتها الجديدة "تلج تلج".

نشرت نيكول صورًا من الكليب عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والذي شهد الكليب الجديد ظهور ابنة نيكول وزوجها يوسف الخال للمرة الأولى في أحد أعمالها الغنائية.

وكتبت نيكول، تعليقًا على الصور: "ثلج ثلج خلّي قلبك ابيض مثل الثلج الثلج جايي الحب بها الليلة".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "شبهه كتير"، "شبه مامتها"، "حلوين كتير"، "قمر يا نيكول".

وقدمت نيكول سابا في رمضان الماضي، مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى، بطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد.

يذكر أن، ياسمين عبدالعزيز تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل"وننسى اللي كان" ويشاركها البطولة شيرين رضا، والمقرر عرضه على شبكة قنوات "MBC".

