روج المطرب هاني شاكر لحفله الغنائي المرتقب في دولة الكويت، والذي يحمل عنوان "ليلة العندليب عبدالحليم حافظ".

ونشر هاني شاكر بوستر الحفل الذي يشاركه الغناء المطرب خالد سليم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "أمير الغناء العربي هاني شاكر في ليلة العندليب عبد الحليم حافظ بمشاركة الفنان الكبير خالد سليم يوم ١٢ ديسمبر في الكويت".

انتهى المطرب هاني شاكر من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "أيام مفترجة"، والمقرر طرحها خلال شهر رمضان المقبل 2026 بشكل رسمي.

الأغنية الجديدة تحمل طابعًا دينيًا واجتماعيًا يعكس روحانية الشهر الكريم وتلامس مشاعر الجماهير.

