عازف البيانو العالمي لانج لانج يفتتح مهرجان "صدى الأهرامات"

تصوير / إسلام فاروق:

افتتح عازف البيانو العالمي لانج لانج، " مهرجان "صدى الأهرامات" في دورته الأولى، والذي تحمل شعار "مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات".

بمصاحبة الأوركسترا الملكي البريطاني بقيادة بن بالمر، قدم لانج لانج مقطوعات موسيقية مميزة تجمع بين الشاعرية والانطباعية، مستخدًما مهارته التقنية المتميزة في التلاعب بالبيانو.

وطلب لانج لانج من عازفة الفيولينه أميرة أبو زهرة، مشاركته العزف خشبة المسرح، وتقديم "رقصة السيف" من باليه "جايانيه" لآرام خاتشاتوريان.

وعزف لانج لانج صيغتين للبيانو المنفرد قام بهما شندلر لأغنية لسيد درويش للبيانو المنفرد، ولمقطوعة شعبية صينية في لفتة فنية رقيقة تبرز احترامه للتراث الموسيقي الصيني.

يعد مهرجان "صدى الأهرامات" هو إنطلاقة مميزة في مجال المهرجانات الدولية في مجال الموسيقى الكلاسيكية، ويبدأ دورته الأولى بأرفع المستويات العالمية.

