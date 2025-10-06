مروة ناجي وأحمد عفت يشاركان بحفل "كلاسيكيات الزمن الذهبي" في قطر

شاركت المطربة مروة ناجي في إحياء أمسية غنائية، مع أوركسترا قطر الفيلهارموني، مساء يوم السبت في الدوحة، وحمل الحفل عنوان "كلاسيكيات الزمن الذهبي"، بقيادة المايسترو ناير ناجي، وفكرة وإشراف فني ناصر سهيم، الذي أطلق المشروع لإعادة تقديم التراث الموسيقي العربي في ثوب أوركسترالي معاصر يجمع بين الأصالة والتجديد.

شارك في الحفل نخبة من نجوم الغناء العربي، بينهم: المطرب أحمد عفت والفنان التونسي حمزة الفضلاوي، وقدما إلى جانب مروة أغاني زمن الفن الجميل التي مازالت تؤثر في الوجدان.

شهد الحفل عزف مقطوعة "لونغا رياض" للموسيقار رياض السنباطي، تلتها باقة من الأغاني الخالدة التي غنتها "كوكب الشرق" أم كلثوم، مثل: "إنت عمري"، و"أنا في انتظارك"، و"حيرت قلبي".

وخلال الحفل تم تقديم من أغاني "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ: "جانا الهوا" و"على حسب وداد قلبي"، بينما استُعيدت أجواء الطرب اللبناني الأصيل بأغنيتي "سهر الليالي" للمطربة اللبنانية الكبيرة فيروز و"على رمش عيونها" للفنان الكبير وديع الصافي، بالإضافة إلى "الليل يا ليلى".

ومن الأغاني التي تركت بصمة مميزة خلال الحفل أيضًا أعمال المطرب فريد الاطرش و"موسيقار الأجيال" محمد عبدالوهاب.

وضم برنامج الحفل نماذج غنائية من المدارس المختلفة، من الطرب الكلاسيكي المصري، إلى التراث الشامي واللبناني، وحتى الأغنية التراثية الشعبية، في استعراض فني لأداء الآلات الغربية والشرقية.

وجاءت الأعمال بتوزيعات موسيقية جديدة، حملت توقيع مجموعة من الموزعين، هم: الدكتور ناصر سهيم، محمد عويضة، أحمد عويضة وإسلام نور الحفناوي.

قدمت الحفل الإعلامية اللبنانية رانيا شهاب، واختُتمت الأمسية وسط موجة من التصفيق الحار وإشادة الجمهور.