وجه المطرب تامر حسني التهنئة للمطربة الشابة ماس محمد رحيم عقب إطلاقها أول أعمالها الغنائية، بعنوان "ضيعتني"، ألحان والدها الموسيقار الراحل محمد رحيم.

ونشر تامر بوستر الأغنية عبر "ستوري" حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: ""أول أغنية رسمية لحبيبة قلبي ماس محمد رحيم، بنت الغالي أوي أوي عليّا وعلى قلوب الكل، الموسيقار اللي جه مرة واحدة بس، ربنا يرحمه ويحسن إليه، وربنا يوفقك يا حبيبتي، أحسنتِ، ويا رب النجاح كله ليكي".

أطلقت ماس رحيم أولى أغنيات ألبومها الجديد بعنوان "ضيّعتني"، وهي من كلمات وألحان والدها الموسيقار الراحل محمد رحيم، وتوزيع موسيقي كريم أسامة، وإنتاج شركة ديجيتال ساوند.

وجاءت كلمات أغنية ضيّعتني كالتالي:

ضيعتني منك لله

وجرحتني منك لله

خليتني أحزن على اللي فات

واندَم على قلبي وهواه...

اقرأ أيضا..

شيماء سيف ترقص مع ماجد المصري في احتفالية مهرجان الجونة بـ يسرا (صور وفيديو)

نانسي تنشر صورًا مع يسرا وإلهام شاهين.. والجمهور يعلق: "قمر الجونة"