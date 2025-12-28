بدور "أم".. لطيفة تخطف الأنظار في فيديو كليب "تسلملي"

"شبه مامتها".. أول ظهور لـ ابنة نيكول سابا في كليب "تلج تلج" احتفالا بالكريسماس

طرحت الفنانة التونسية لطيفة منذ أيام فيديو كليب أغنيتها "تسلملي" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والذي حقق نجاحًا واسعًا منذ بداية طرحه.

الأغنية من كلمات حسام سعيد، ألحان سامر أبو طالب، توزيع موسيقي خالد نبيل، وإخراج جميل المغازي.

وتجسد الفنانة لطيفة دور أم مع ابنها في جميع مراحل حياته، منذ الطفولة وحتى يوم زفافه.

وفي وقت سابق، حمست لطيفة جمهورها للكليب، وقالت في تصريحات صحفية إن الكليب الجديد "مفاجأة للجمهور"، مؤكدة أنها تحمست بشدة للفكرة التي تعكس أحاسيس الأمومة الصادقة.

يذكر أن لطيفة حصلت على جائزة أفضل مطربة في مصر والعالم العربي عن ألبومها الأخير "قلبي ارتاح"، في ملتقى التميز والإبداع العربي.

