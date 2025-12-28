إعلان

بدور "أم".. لطيفة تخطف الأنظار في فيديو كليب "تسلملي"

كتب : سهيلة أسامة

06:32 م 28/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    صور من كليب تسلملي للطيفة
  • عرض 3 صورة
    لطيفة من فيديو كليب تسلملي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طرحت الفنانة التونسية لطيفة منذ أيام فيديو كليب أغنيتها "تسلملي" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والذي حقق نجاحًا واسعًا منذ بداية طرحه.

الأغنية من كلمات حسام سعيد، ألحان سامر أبو طالب، توزيع موسيقي خالد نبيل، وإخراج جميل المغازي.

وتجسد الفنانة لطيفة دور أم مع ابنها في جميع مراحل حياته، منذ الطفولة وحتى يوم زفافه.

وفي وقت سابق، حمست لطيفة جمهورها للكليب، وقالت في تصريحات صحفية إن الكليب الجديد "مفاجأة للجمهور"، مؤكدة أنها تحمست بشدة للفكرة التي تعكس أحاسيس الأمومة الصادقة.

يذكر أن لطيفة حصلت على جائزة أفضل مطربة في مصر والعالم العربي عن ألبومها الأخير "قلبي ارتاح"، في ملتقى التميز والإبداع العربي.

اقرأ أيضًا:

صاحب أغنية "أخواتي" ومؤسس فرقة الصواريخ.. وفاة مطرب المهرجانات دقدق

كريم السبكي ينشر صورا من العرض الخاص لفيلم "الملحد" بحضور نجوم الفن

لطيفة أغنية تسلملي جائزة أفضل مطربة فيديو كليب تسلملي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة