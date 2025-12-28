إعلان

روبي تتألق في دبي: "ذكريات ستبقى محفورة في ذاكرتي"

كتب : نوران أسامة

12:54 م 28/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    إطلالة روبي ليلة أمس
  • عرض 10 صورة
    إطلالة روبي من حفلها الآخير بدبي الذي أقيمت ليلة أمس
  • عرض 10 صورة
    إطلالة روبي من حفلها الذي أقيم في دبي فستيفال سيتي مول_
  • عرض 10 صورة
    إطلالة روبي من حفلها الآخير بدبي
  • عرض 10 صورة
    بإطلال أنيقة روبي تخطف الأنظار من حفلها الآخير
  • عرض 10 صورة
    بفستان لامع روبي تتألق في حفلها الآخير الذي أقيم ليلة أمس
  • عرض 10 صورة
    بفستان لامع روبي تتألق في حفلها الآخير الذي أقيم ليلة أمس السبت(2)
  • عرض 10 صورة
    بفستان لامع روبي تتألق في حفلها الآخير بدبي
  • عرض 10 صورة
    بفستان لامع روبي تتألق في حفلها الآخير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة روبي جمهورها صورًا جديدة من حفلها الذي أُقيم ليلة أمس 27 ديسمبر في دبي.

ونشرت روبي الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "دبي كانت تجربة لا تُنسى، موسيقى وطاقة وذكريات ستبقى محفورة في ذاكرتي، كل صورة تحكي جزءًا من سحرها".

وظهرت روبي بإطلالة أنيقة ومميزة، إذ ارتدت خلالها فستانًا طويلًا باللون الأسود، ولاقت الصور إعجاب متابعيها ومحبيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة روبي الدرامية كان مسلسل "إخواتي"، الذي تم عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2025، والعمل من بطولة نيللي كريم وكندة علوش وجيهان الشماشرجي وحاتم صلاح.

اقرأ أيضًا:

بإطلالات مختلفة.. هنا شيحة تنشر صورًا جديدة لها والجمهور يغازلها (صور)

شيري عادل وكريم عبدالجواد في كواليس مسلسل "فن الحرب" (صورة)

توم كروز في الصدارة.. تعرف على قائمة الممثلين العالميين الأعلى أجرًا في 2025

وفاة المخرج عمرو بيومي

دبي روبي إنستجرام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة