شاركت الفنانة روبي جمهورها صورًا جديدة من حفلها الذي أُقيم ليلة أمس 27 ديسمبر في دبي.

ونشرت روبي الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "دبي كانت تجربة لا تُنسى، موسيقى وطاقة وذكريات ستبقى محفورة في ذاكرتي، كل صورة تحكي جزءًا من سحرها".

وظهرت روبي بإطلالة أنيقة ومميزة، إذ ارتدت خلالها فستانًا طويلًا باللون الأسود، ولاقت الصور إعجاب متابعيها ومحبيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة روبي الدرامية كان مسلسل "إخواتي"، الذي تم عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2025، والعمل من بطولة نيللي كريم وكندة علوش وجيهان الشماشرجي وحاتم صلاح.

