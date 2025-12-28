"شبه مامتها".. أول ظهور لـ ابنة نيكول سابا في كليب "تلج تلج" احتفالا بالكريسماس

يستعد الفنان هاني شاكر والنجم اللبناني وائل جسار لإحياء حفل غنائي ضخم في مدينة أبوظبي بالإمارات، والمقرر إقامته يوم 18 يناير المقبل.

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن أسعار التذاكر عبر موقعها الإلكتروني، حيث تم تقسيمها إلى أربع فئات كالتالي:

الفئة الـ VIP بسعر 10,712.35 جنيه، الفئة الثانية بسعر 8,017.42 جنيه، الفئة الثالثة بسعر 2,627.56 جنيه، الفئة الرابعة بسعر 1,280.09 جنيه

على جانب آخر، أنهى الفنان هاني شاكر تسجيل أغنية جديدة بعنوان "إلا أنا وياك"، وهي باللهجة اللبنانية، ومن المقرر طرحها قريبًا عبر قناته على "يوتيوب"، الأغنية من كلمات مازن ضاهر، ألحان أحمد بركات، وتوزيع زاهر ديب.

كما أحيا الفنان وائل جسار حفلا غنائيًا ضخمًا في مصر بمدينة 6 أكتوبر، أقيم يوم 12 ديسمبر.

