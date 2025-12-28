إعلان

تعرف على أسعار تذاكر حفل هاني شاكر ووائل جسار في أبوظبي

كتبت- نوران أسامة:

05:55 م 28/12/2025
    أسعار تذكر حفل وائل جسار وهاني شاكر
يستعد الفنان هاني شاكر والنجم اللبناني وائل جسار لإحياء حفل غنائي ضخم في مدينة أبوظبي بالإمارات، والمقرر إقامته يوم 18 يناير المقبل.

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن أسعار التذاكر عبر موقعها الإلكتروني، حيث تم تقسيمها إلى أربع فئات كالتالي:

الفئة الـ VIP بسعر 10,712.35 جنيه، الفئة الثانية بسعر 8,017.42 جنيه، الفئة الثالثة بسعر 2,627.56 جنيه، الفئة الرابعة بسعر 1,280.09 جنيه

على جانب آخر، أنهى الفنان هاني شاكر تسجيل أغنية جديدة بعنوان "إلا أنا وياك"، وهي باللهجة اللبنانية، ومن المقرر طرحها قريبًا عبر قناته على "يوتيوب"، الأغنية من كلمات مازن ضاهر، ألحان أحمد بركات، وتوزيع زاهر ديب.

كما أحيا الفنان وائل جسار حفلا غنائيًا ضخمًا في مصر بمدينة 6 أكتوبر، أقيم يوم 12 ديسمبر.

