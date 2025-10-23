الأبيض يليق بهن.. 7 نجمات يخطفن الأضواء على "ريد كاربت" الجونة

شيري عادل ساحرة .. فساتين "الأوف شولدر" تسيطر على السجادة الحمراء في الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، تألقت عدد من النجمات بإطلالات بيضاء خطفن بها الأنظار على السجادة الحمراء.

فيما يلي، أبرز إطلالات النجمات التي خطفن الأنظار بالأبيض على مدار 6 أيام مهرجان الجونة:

أروى جودة

اختارت الفنانة أروى فستانا طويلا باللون الأبيض بقصة الكب، وجاء منفوشا من الأسفل ليضفي لمسة أميرية على الإطلالة.

واكتملت الأناقة بتسريحة شعر مرفوعة ومكياج ناعم أبرز ملامحها.

رنا رئيس

في إطلالة جريئة، ظهرت الفنانة رنا رئيس بفستان قصير فوق الركبة، مزين بتطريزات لامعة في الأسفل.

نسقت معه حذاءً و"كلاتش" باللون الذهبي، وزينت إطلالتها بمجوهرات بسيطة مكونة من حلق وأسورة.

كما اختارت مكياجا ناعما بدرجات النيود وتسريحة شعر مرفوعة.

إيناس الدغيدي

المخرجة إيناس الدغيدي لفتت الأنظار بفستان أبيض شفاف من الأعلى، تميز بتصميم جريء، ونسّقت معه حقيبة فضية، واعتمدت مكياجا ترابيا بألوان النيود، بينما جاء شعرها مرفوعا.

أمينة خليل

ارتدت الفنانة أمينة خليل بدلة أنيقة باللون الأبيض، نسّقت معها توب بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا وتسريحة شعر منسدلة.

لولا سوليا

ظهرت الممثلة الفرنسية لولا سوليا بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا أبيض بصيحة الأوف شولدر وفتحة عند منطقة البطن، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا، مع لمسة من المجوهرات الأنيقة مكونة من كوليه، خاتم وأسورة.

أسماء جلال

اختارت الفنانة أسماء جلال فستانا أبيض طويلا بقصة "كت" من قماش الدانتيل الراقي، ونسقته مع حقيبة بنفس اللون، وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من خاتم، وأسورة.

جيهان الشماشرجي

ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي بفستان أبيض طويل بتصميم الكب، ونسقته مع قفازات باللون الأخضر، واعتمدت مكياجا بدرجات الكشمير، وتركت شعرها منسدلا، فيما أضفت المجوهرات الماسية لمسة فخمة على حضورها.