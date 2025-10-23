إعلان

نجمات خطفن الأنظار باللون الأسود في سادس أيام الجونة- 20 صورة

كتب : مصراوي

01:30 م 23/10/2025
    ركين سعد
    ركين سعد على الريد كاربت
    يسرا تتألق في الجونة بالأسود
    يسرا تتألق في مهرجان الجونة السينمائي (2)
    هنا شيحة بفستان شفاف
    جيهان الشماشرجي ي الجونة
    جيهان الشماشرجي
    الفنانة بسمة داوود
    الفنانة بسمة داوود
    الفنانة بسمة داوود
    الفنانة بسمة داوود
    جميلة عوض على ريد كاربت الجونة السينمائي
    جميلة عوض على ريد كاربت الجونة السينمائي
    جميلة عوض على ريد كاربت الجونة السينمائي
    جميلة عوض على ريد كاربت الجونة السينمائي
    أسماء جلال ببدلة على الريد كاربت (5)
    أسماء جلال
    أسماء جلال ببدلة على الريد كاربت (2)
    أسماء جلال ببدلة على الريد كاربت (3)
    الفنانة جميلة عوض
    جميلة عوض على ريد كاربت الجونة السينمائي (5)_5

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالاتهن الجذابة بفساتين باللون الأسود على السجادة الحمراء خلال اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" النجمات التي تألقن بفساتين باللون الأسود في سادس أيام الجونة.

ركين سعد

ظهرت الفنانة ركين سعد بفستان طويل باللون الأسود مزينا باللون الفضي من الأعلى، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

يسرا

ارتدت الفنانة يسرا فستان طويل باللونين الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

هنا شيحة

أطلت الفنانة هنا شيحة بفستان طويل باللون الأسود شفاف عند منطقة الخصر، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

جيهان الشماشرجي

تألقت الفنانة جيهان الشماشرجي بفستان طويل "كت" باللون الأسود مزينا بتطريزات باللون الفضي، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

بسمة داوود

ارتدت الفنانة بسمة داوود فستان طويل "كت" باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الفضي.

جميلة عوض

أطلت الفنانة جميلة عوض بفستان جريء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما.

أسماء جلال

تألقت الفنانة أسماء جلال ببدلة باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

نجمات خطفن الأنظار باللون الأسود مهرجان الجونة الجونة

