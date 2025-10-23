نجمات خطفن الأنظار باللون الأسود في سادس أيام الجونة- 20 صورة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالاتهن الجذابة بفساتين باللون الأسود على السجادة الحمراء خلال اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" النجمات التي تألقن بفساتين باللون الأسود في سادس أيام الجونة.

ركين سعد

ظهرت الفنانة ركين سعد بفستان طويل باللون الأسود مزينا باللون الفضي من الأعلى، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

يسرا

ارتدت الفنانة يسرا فستان طويل باللونين الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

هنا شيحة

أطلت الفنانة هنا شيحة بفستان طويل باللون الأسود شفاف عند منطقة الخصر، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

جيهان الشماشرجي

تألقت الفنانة جيهان الشماشرجي بفستان طويل "كت" باللون الأسود مزينا بتطريزات باللون الفضي، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

بسمة داوود

ارتدت الفنانة بسمة داوود فستان طويل "كت" باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الفضي.

جميلة عوض

أطلت الفنانة جميلة عوض بفستان جريء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما.

أسماء جلال

تألقت الفنانة أسماء جلال ببدلة باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.