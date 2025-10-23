إعلان

15 صورة لنجمات تألقن بفساتين بفتحة ساق في سادس أيام الجونة

كتب : مصراوي

01:00 م 23/10/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    ركين سعد على ريد كاربت الجونة السينمائي (11)
  • عرض 25 صورة
    ركين سعد على ريد كاربت الجونة السينمائي (5)
  • عرض 25 صورة
    لقاء الخميسي تتألق على السجادة الحمراء
  • عرض 25 صورة
    لقاء الخميسي
  • عرض 25 صورة
    لقاء الخميسي في مهرجان الجونة (3)
  • عرض 25 صورة
    لقاء الخميسي
  • عرض 25 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 25 صورة
    بسنت شوقي على ريدكاربيد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة
  • عرض 25 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 25 صورة
    بسنت شوقي على ريد كاربت الجونة السينمائي (4)
  • عرض 25 صورة
    بسنت شوقي في مهرجان الجونة (3)
  • عرض 25 صورة
    بسنت شوقي في مهرجان الجونة (1)
  • عرض 25 صورة
    بسنت شوقي في مهرجان الجونة (3)
  • عرض 25 صورة
    بفستان تايجر و فتحة ساق.. رانيا يوسف مع زوجها على ريد كاربت الجونة السينمائي_4
  • عرض 25 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 25 صورة
    الكاتبة إنجي علاء
  • عرض 25 صورة
    الكاتبة إنجي علاء بإطلالة جذابة
  • عرض 25 صورة
    الكاتبة إنجي علاء
  • عرض 25 صورة
    الكاتبة إنجي علاء بإطلالة جذابة
  • عرض 25 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 25 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 25 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 25 صورة
    رانيا يوسف بالتايجر (1)
  • عرض 25 صورة
    رانيا يوسف بالتايجر (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالاتهن الجريئة على السجادة الحمراء خلال اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، حيث سيطرت فساتين بفتحات الساق على العديد من الإطلالات، ونستعرضها لكم في التقرير التالي:

لقاء الخميسي

ارتدت الفنانة لقاء الخميسي فستان طويل بقصة "الكب" باللونين الأسود والأبيض، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.

ركين سعد

ظهرت الفنانة ركين سعد بفستان طويل باللون الأسود مزينا باللون الفضي من الأعلى، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

بسنت شوقي

أطلت الفنانة بسنت شوقي بفستان طويل باللون الذهبي اللامع بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ترابيا.

رانيا يوسف

تألقت الفنانة رانيا يوسف بفستان طويل بقصة "الكب" بنقشة التايجر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

إنجي علاء

ارتدت الكاتبة إنجي علاء فستان طويل باللون البينك بصيحة الكم الواحد، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد صغيرة باللون الذهبي.

نجمات تألقن بفساتين بفتحة ساق في سادس أيام الجونة الجونة مهرجان الجونة فتحة ساق

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع خلال منتصف التعاملات اليوم
خاص.. تفاصيل مشادة صلاح وسلوت داخل غرفة الملابس: "ده قلة احترام"