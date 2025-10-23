15 صورة لنجمات تألقن بفساتين بفتحة ساق في سادس أيام الجونة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالاتهن الجريئة على السجادة الحمراء خلال اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، حيث سيطرت فساتين بفتحات الساق على العديد من الإطلالات، ونستعرضها لكم في التقرير التالي:

لقاء الخميسي

ارتدت الفنانة لقاء الخميسي فستان طويل بقصة "الكب" باللونين الأسود والأبيض، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.

ركين سعد

ظهرت الفنانة ركين سعد بفستان طويل باللون الأسود مزينا باللون الفضي من الأعلى، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

بسنت شوقي

أطلت الفنانة بسنت شوقي بفستان طويل باللون الذهبي اللامع بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ترابيا.

رانيا يوسف

تألقت الفنانة رانيا يوسف بفستان طويل بقصة "الكب" بنقشة التايجر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

إنجي علاء

ارتدت الكاتبة إنجي علاء فستان طويل باللون البينك بصيحة الكم الواحد، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد صغيرة باللون الذهبي.