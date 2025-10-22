الفستان قديم وغير موفق.. خبير ينتقد إطلالة يسرا في الجونة

انتقد خبير الموضة اللبناني، باتريك خليل، إطلالة الفنانة يسرا خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

وفي مقطع فيديو نشره عبر قناته على منصة "يوتيوب"، وصف خليل الإطلالة بأنها كانت "خيبة أمل كبيرة"، مشيرا إلى أن تسريحة الشعر قديمة وعشوائية، ما أضفى فوضى على المظهر العام.

وأشار إلى أن تنسيق المجوهرات مع الشعر الفضي كان غير موفق، كما أن قصة فستان الكب الضيقة لم تكن مناسبة للإطلالة.

وأضاف أن هذه الإطلالة لا تليق بتاريخ ومسيرة يسرا الفنية، بل توحي بأنها تعود إلى عام 1999.

وتابع أنه كان من الأفضل اعتماد تسريحة "ريترو" متناسقة لتعزيز أناقتها.