بإطلالة جريئة.. مريم الخشت تخطف الأنظار في سادس أيام مهرجان الجونة

ظهرت الفنانة مريم الخشت بإطلالة أنيقة خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت مريم فستان بيج مطرز باللون الروز من قشر السمك، ونسقت معه كلاتش بنفس اللون.



واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.



وزينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة، وخاتم.