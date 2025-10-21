إعلان

بإطلالة جريئة.. مريم الخشت تخطف الأنظار في سادس أيام مهرجان الجونة

كتبت- نرمين ضيف الله :
تصوير- علاء أحمد :

08:56 م 21/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مريم الخشت
  • عرض 8 صورة
    مريم الخشت
  • عرض 8 صورة
    مريم الخشت
  • عرض 8 صورة
    مريم الخشت
  • عرض 8 صورة
    مريم الخشت
  • عرض 8 صورة
    مريم الخشت
  • عرض 8 صورة
    مريم الخشت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


ظهرت الفنانة مريم الخشت بإطلالة أنيقة خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت مريم فستان بيج مطرز باللون الروز من قشر السمك، ونسقت معه كلاتش بنفس اللون.


واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.


وزينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة، وخاتم.

مريم الخشت الجونة مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي الفنانة مريم الخشت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تقرير- 4 أسباب.. لماذا الاستثمار في الفضة خيار جاذب في 2025؟
عاجل| بريطانيا ترسل قوات إلى إسرائيل لمراقبة وقف النار في غزة