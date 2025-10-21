بإطلالة جريئة.. مريم الخشت تخطف الأنظار في سادس أيام مهرجان الجونة
كتبت- نرمين ضيف الله :
تصوير- علاء أحمد :
08:56 م 21/10/2025
ظهرت الفنانة مريم الخشت بإطلالة أنيقة خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.
وارتدت مريم فستان بيج مطرز باللون الروز من قشر السمك، ونسقت معه كلاتش بنفس اللون.
واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.
وزينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة، وخاتم.