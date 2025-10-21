إعلان

جيهان الشماشرجي وبسنت شوقي "بنفس الفستان" في مهرجان الجونة السينمائي.. وهذا هو سعر الإطلالة

كتبت – أميرة حلمي:

11:23 ص 21/10/2025
خلال فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، خطفت الفنانة جيهان الشماشرجي الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة.

اختارت “جيهان” فستانًا من توقيع دار الأزياء الإيطالية “Taller Marmo”، المعروفة بتصاميمها المستوحاة من الأناقة الأوروبية.

الفستان جاء بقصة انسيابية ناعمة، مع كتف مكشوف من الجهة اليسرى أضفى لمسة أنثوية لافتة، بينما اعتمدت تنسيقًا بسيطًا في الإكسسوارات والمكياج ليبقى التركيز على تفاصيل التصميم.

تصميم إطلالة جيهان الشماشرجي وبسنت شوقي

ويبلغ سعر الفستان نحو 3,600 دولار، أي ما يعادل تقريبًا 170 ألف جنيه.

اللافت أن التصميم أعاد إلى الأذهان إطلالة الفنانة بسنت شوقي في الدورة السابقة من المهرجان، حيث تألقت بفستان مشابه من الدار نفسها، تميز باختلاف خامة القماش واتجاه الكتف المكشوف، إذ جاء على الجهة اليمنى هذه المرة، بينما بلغ سعره آنذاك قرابة 100 ألف جنيه.

تشابه الإطلالتين يؤكد استمرار دار “Taller Marmo” في تقديم رؤيتها الخاصة عن البساطة الراقية، بأسلوب يحتفي بالتفاصيل الصغيرة التي تصنع الفرق.

تصميم إطلالة جيهان الشماشرجي وبسنت شوقي جيهان الشماشرجي بسنت شوقي

