هنادي مهنا تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في الجونة

إنجي علي بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة



ظهرت الفنانة هنادي مهنا بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت هنادي فستان طويل "كت" باللون الوردي شفاف ومزينا بالورود، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد باللون الفضي.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت هنادي أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.



وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وحلق وخاتم.