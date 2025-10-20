إعلان

هنادي مهنا تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في الجونة

كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

09:50 م 20/10/2025
    هنادي مهنا في مهرجان الجونة السينمائي (4)
    هنادي مهنا في مهرجان الجونة السينمائي (7)
    هنادي مهنا تخطف الأنظار في مهرجان الجونة (2)
    هنادي مهنا في مهرجان الجونة السينمائي (5)
    هنادي مهنا في مهرجان الجونة السينمائي (6)
    هنادي مهنا في مهرجان الجونة السينمائي (3)
    هنادي مهنا في مهرجان الجونة السينمائي (2)
    هنادي مهنا في مهرجان الجونة السينمائي (1)
    هنادي مهنا تخطف الأنظار في مهرجان الجونة (1)
    هنادي مهنا تخطف الأنظار في مهرجان الجونة (4)
    هنادي مهنا تخطف الأنظار في مهرجان الجونة (3)

ظهرت الفنانة هنادي مهنا بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت هنادي فستان طويل "كت" باللون الوردي شفاف ومزينا بالورود، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد باللون الفضي.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.


واختارت هنادي أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.


وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وحلق وخاتم.

