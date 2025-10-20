حكاية فستان من الجونة.. صاحبته خطفت الأنظار بالأحمر الناري في المهرجان

تصوير- علاء أحمد

أثارت الفنانة يسرا الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر "التريند"، بعد ظهورها بإطلالة ساحرة على الريد كاربت في اليوم الثالث من المهرجان، حيث تألقت بإطلالة ملكية.

ودائما ما تثير يسرا الجدل على السوشيال ميديا بعد ظهورها على الريد كاربت في مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت يسرا خلال حضورها اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي بفستان طويل باللون الأحمر بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة مصنوع من الشيفون، من تصميم "ramialaliofficial" وإستايل "سهر عزب".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، بواسطة "cacoabdelnour".

واختارت يسرا أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة، بواسطة "alamodesalons".

وزينت يسرا إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وحلق وأسورة، من تصميم "harryvartanjewelry".

ونسقت يسرا مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد صغيرة باللون الأحمر، من تصميم "carolinaherrera".

