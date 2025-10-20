جرأة وجاذبية.. 20 صورة للنجمات بفساتين قصيرة في ثالث أيام الجونة

السر في لون الفستان.. من هي ملكة الريد كاربت مهرجان الجونة؟

تصوير- علاء أحمد

في ثالث أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة، تألقت نجمات الفن على السجادة الحمراء بإطلالات لافتة، حيث اختارن بعضهن الظهور بفساتين بتصميمات قصيرة.

إليكم أبرز إطلالات النجمات بفساتين قصيرة في اليوم الثالث من مهرجان الجونة:

روجينا

ظهرت الفنانة روجينا بإطلالة لامعة، حيث ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة بلون ذهبي لافت بقصة "الكب"، ونسقت معه كلاتش فضي، واعتمدت مكياجا قويا بدرجات ترابية، مع تسريحة شعر منسدل على الجانبين.

جيهان الشماشرجي

لفتت الفنانة جيهان الشماشرجي الأنظار بفستان قصير باللون الفيروزي، مزين بتطريزات لامعة، اختارت له مكياجا ترابيا وتسريحة شعر منسدل على كتفيها، وزُينت إطلالتها بارتداء أقراط طويلة وكلاتش فضي أنيق.

هنا شيحة

اختارت الفنانة هنا شيحة فستانا أسود بقصة "الكب" مزينا بالورود عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما بألوان النيود، وتسريحة شعر منسدلة.

شيرين رضا

تألقت الفنانة شيرين رضا بفستان قصير بقصة الكم الواحد، باللون الأسود، ونسقته مع كلاتش أحمر وحذاء ذهبي، واختارت مكياجا ناعما بألوان النيود، ما منحها مظهرا أنيقا.

يسرا اللوزي

جاءت إطلالة الفنانة يسرا اللوزي جريئة، حيث ارتدت فستانا فضيا لامعا قصيرا فوق الركبة، تميز بأنه بصيحة الشراشيب والتطريزات اللامعة.

زينت الإطلالة بمجوهرات بسيطة مكونة من حلق وخاتم، ونسقت معها كلاتش بيج وحذاء فضي، بينما اختارت مكياجا ناعما.

