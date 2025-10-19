يسرا تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
كتبت- نرمين ضيف الله
تصوير- علاء أحمد
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
أطلت الفنانة يسرا بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.
وارتدت يسرا فستان طويل لامع متدرج الألوان بصيحة "كب".
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات الكشمير.
واختارت يسرا اللوزي أن تترك شعرها المموج منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.
وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وحلق.