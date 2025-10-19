يسرا تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي

علا رشدي ببدلة غير تقليدية في ثالث أيام الجونة.. سعرها صادم

"لوك كلاسيكي وراقي".. ناقد موضة يصف إطلالة هذه الفنانة في مهرجان الجونة

أطلت الفنانة يسرا بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت يسرا فستان طويل لامع متدرج الألوان بصيحة "كب".



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات الكشمير.



واختارت يسرا اللوزي أن تترك شعرها المموج منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.



وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وحلق.