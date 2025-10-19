إعلان

يسرا تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي

كتبت- نرمين ضيف الله
تصوير- علاء أحمد

07:48 م 19/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الفنانة يسرا
  • عرض 7 صورة
    الفنانة يسرا
  • عرض 7 صورة
    الفنانة يسرا
  • عرض 7 صورة
    الفنانة يسرا
  • عرض 7 صورة
    الفنانة يسرا
  • عرض 7 صورة
    نجوم الفن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلت الفنانة يسرا بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت يسرا فستان طويل لامع متدرج الألوان بصيحة "كب".


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات الكشمير.


واختارت يسرا اللوزي أن تترك شعرها المموج منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.


وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وحلق.

الفنانة يسرا مهرجان الجونة الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان