هدى المفتي تتألق بمرميد في ثالث أيام الجونة السينمائي

في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي، لفتت هدى المفتي الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة اتسمت بالبساطة والرقي في آنٍ واحد

وارتدت فستانًا أزرق منقط بأسود طويلًا بتصميم مفتوح من عند الصدر، جاء بقصة ضيقة تُبرز القوام، ما أضفت لمسة عصرية وجريئة.



الفستان بلا أكمام، ما أضفى عليه طابعًا أنثويًا ناعمًا.

واعتمدت تسريحة شعر مموج طويل بأسلوب جانبي أنيق، منحها إطلالة كلاسيكية وعصرية في نفس الوقت.

واختارت إكسسوارات بسيطة وناعمة، شملت عقدًا رقيقًا، وسوارًا أحمر مميزًا في يدها اليسرى، إلى جانب خاتم ناعم، مما حافظ على بساطة الإطلالة دون مبالغة.

واختارت المكياج ناعمًا وطبيعيًا، مع إبراز ملامح وجهها بأسلوب رقيق وهادئ، مع لمسة من أحمر الشفاه النيود.