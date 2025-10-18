تارا عماد بإطلالة أنيقة على "ريد كاربت" ثالث أيام الجونة

جاكيت بـ 17 ألف جنيه.. أحمد مالك بإطلالة شتوية كاجوال في "الجونة السينمائي"

تألقت الفنانة تارا عماد، بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وارتدت تارا فستانا طويلا باللون البني بقصة ضيقة وانسابية على الجسم.

واعتمدت مكياجا ناعما إذ وضعت أحمر الشفاه بالألوان النيود يتناسب مع بشرتها.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من قلادة، وعدة أساور، وخاتم.