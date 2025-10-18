إعلان

درة ساحرة ونجلاء جريئة.. 20 صورة لنجمات تألقن بفتحة ساق جريئة في الجونة

كتب : مصراوي

04:30 م 18/10/2025
    الفنانة نجلاء بدر
    ارتدت الفنانة بسمة فستانا طويلا بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم
    الفنانة بسمة
    الفنانة درة
    الفنانة بسمة
    الفنانة بسمة
    الفنانة درة
    نجلاء بدر (6)
    درة على ريد كاربت الجونة السينمائي
    الفنانة نجلاء بدر (2)
    الفنانة نجلاء بدر
    نجلاء بدر
    الفنانة بسمة
    نجلاء بدر
    تميز الفستان بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر ومزود بفتحة ساق جريئة.
    درة بفستان باللون الوردي
    الفنانة نجلاء بدر
    ارتدت فستانا طويلا باللون الفضي اللامع
    ظهرت الفنانة نجلاء، بإطلالة جريئة ولامعة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

حرصت نجمات الفن على ارتداء فساتين بتصميمات أنيقة وساحرة لخطف الأنظار على السجادة الحمراء في فعاليات ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، إلا أن بعضهن اختارن تصميمات جاءت بفتحة ساق جريئة.

فيما يلي، إليكم أبرز النجمات اللاتي تألقن بفساتين بفتحة ساق جريئة:

بسمة

ارتدت الفنانة بسمة فستانا طويلا بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم، ومكشوف عند منطقة الخصر، ومزود بفتحة ساق جريئة، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

مهيرة عبد العزيز

كما تألقت الفنانة مهيرة عبد العزيز بإطلالة مُلفتة خطفت بها الأنظار على السجادة الحمراء، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأحمر الناري بقصة الكم الواحد، ومزود بفتحة ساق جريئة.

واختارت وضع مكياجا ترابيا، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

درة

تألقت الفنانة درة مرتدية فستان كب طويل باللون الوردي بقصة كب وبصيحة الريش من أسفل، ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، سلسلة، بالإضافة إلى نظارة شمسية باللون الأسود.

نجلاء بدر

بينما ظهرت الفنانة نجلاء، بإطلالة جريئة ولامعة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الفضي اللامع، تميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر ومزود بفتحة ساق جريئة.

واعتمدت مكياجا قويا، كما اختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الذهبي اللامع.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وقلادة، وعدة أساور.

مهرجان الجونة 2025 نجمات تألقن بفتحة ساق جريئة بسمة مهيرة عبد العزيز

