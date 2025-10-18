كتب- أحمد الضبع

تصوير- علاء أحمد

شهدت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي حضورا قويا لصيحة فساتين "الكب" التي تسيطر على السجادة الحمراء هذا العام، حيث اختارت عدد من النجمات الإطلالات الجريئة واللامعة التي تجمع بين الأناقة والأنوثة، لتصبح هذه الصيحة الأكثر لفتًا للأنظار في مهرجان الجونة 2025.

ركين سعد

افتتحت الفنانة ركين سعد سلسلة إطلالات "الكب" بفستان طويل ضيق وانسيابي على الجسم، مزين بتطريزات لامعة، مع مكياج بدرجات النيود وتسريحة شعر منسدلة على كتفيها، ما منحها لمسة أنثوية راقية ومميزة على السجادة الحمراء.

شيري عادل

تألقت شيري عادل بفستان أسود طويل بقصة "الكب"، نسقت معه حقيبة ذهبية وأكملت إطلالتها بمكياج ترابي وأحمر شفاه بدرجات النيود، بينما اختارت ترك شعرها منسدلا بطريقة متناغمة مع تصميم الفستان، وزينت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الماسية شملت كوليه، حلق، خاتم وأسورة، لتبرز الفخامة والجرأة في آن واحد.

أسماء جلال

قدمت أسماء جلال نسخة جريئة من صيحة "الكب" بفستان طويل فضي لامع، مع مكياج ترابي طبيعي وأحمر شفاه بدرجات النيود، وتسريحة شعر منسدلة على الكتفين.

وأضافت لمسة فخامة على الإطلالة مجوهرات ماسية شملت كوليه، حلق، خاتم وأسورة، لتتربع على قائمة الإطلالات الأكثر تأثيرًا على السجادة الحمراء.

بسنت شوقي

لم تكتفِ النجمات بمظهر واحد فقط، فقد جاءت بسنت شوقي بإطلالة متناسقة مع زوجها الفنان محمد فراج، بفستان سهرة طويل باللون الأخضر الفوسفوري، مزين بتطريزات معقدة تغطي الصدر والجزء العلوي، ما أعطى الفستان طابعًا جريئا ومميزا.

وأكملت بسنت إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة على شكل ذيل حصان، مع مكياج يركز على إبراز العينين وأقراط متدلية تتناغم مع تصميم الفستان، ما جعل حضورها من أبرز اللوكات في الجونة هذا العام.

وتتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.