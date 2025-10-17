صور لـ لبلبة بإطلالة جذابة في فعاليات اليوم الثاني من الجونة

شهدت فعاليات افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي إطلالات متنوعة وجذابة للنجمات على السجادة الحمراء، حيث تألقن بفساتين أنيقة لفتت الأنظار، فيما سيطر اللون الأسود على إطلالات عدد من النجمات.

وفيما يلي، نستعرض أبرز إطلالات النجمات اللاتي اخترن الأسود في ظهورهن خلال الحفل.

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا طويلا شفافا باللون الأسود، مزينا بتطريزات ناعمة بنفس اللون، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة شعر مرفوعة، ونسقت إطلالتها مع حقيبة يد سوداء أنيقة.

أمينة خليل

تألقت الفنانة أمينة خليل بفستان أسود لامع بتصميم ميتالك، جاء بقصة رقبة مربعة، ضيق من الأعلى ومنفوش من الأسفل. اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة، ومكياجا ناعما، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من عقد، وحلق.

شيرين رضا

لفتت الفنانة شيرين رضا الأنظار بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا أسود طويلا بتصميم "كب"، مزود بفتحة ساق على أحد الجانبين، كما اختارت مكياجا قويا وتسريحة شعر مرفوعة، ونسقت مع الإطلالة كلاتش أسود.

ليلى علوي

أطلت الفنانة ليلى علوي بفستان أسود طويل مزين بتطريزات لامعة، وبتصميم ذي أكمام واسعة

واعتمدت مكياجا قويا، مع أحمر شفاه باللون الأحمر، وتركت خصلات شعرها منسدلة على الجانبين، ما أضفى لمسة من الجاذبية على إطلالتها.

شيري عادل

اختارت الفنانة شيري عادل فستانا أسود بتصميم "كب"، نسقته مع حقيبة يد ذهبية، واعتمدت مكياجا ترابيا ناعما، كما تركت شعرها منسدلا وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من عقد، وحلق، وخاتم.

لبلبة

ظهرت الفنانة لبلبة بفستان أسود لامع، مزين برسومات على شكل ريش، أضفت لمسة فنية على الإطلالة. اعتمدت مكياجاً ترابياً بأحمر شفاه نيود، وفضلت ترك شعرها منسدلاً على كتفيها، وزينت الإطلالة بمجوهرات ماسية بسيطة تضمنت حلقاً وخاتماً.

ميس حمدان

كما لفتت الفنانة ميس حمدان الأنظار بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود بتصميم ضيق وفتحة ساق جانبية عالية.

الفستان جاء بصيحة "الكب" بحمالة واحدة، ومن دون أكمام، واختارت تسريحة شعر قصيرة، ونسقت مع الإطلالة كلاتش فضي، واعتمدت مكياجا هادئا.