الجمهور يعلق على إطلالة كندة علوش في ختام مهرجان الجونة السينمائي

كتب : سهيلة أسامة

05:23 م 26/10/2025
    كندة علوش
    كندة علوش في حفل ختام الجونة السينمائي
    كندة علوش تخطف الأنظار في ختام الجونة (2)

خطفت الفنانة كندة علوش الأنظار بإطلالتها الأنيقة خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، والذي أُقيم مساء يوم الجمعة.

ونشرت كندة مجموعة صور من الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بفستان واسع باللون البرتقالي، واعتمدت مكياجًا ناعمًا أبرز ملامحها الطبيعية.

ولاقى ظهورها تفاعل عدد كبير من محبيها، وجاءت بعض تعليقات المتابعين كالتالي: "ملكة جمال"، "فستانك قطعة فنية بس إنتي اللي محلياه"، "إيه الحلاوة دي".

يُذكر أن كندة علوش شاركت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "إخواتي"، إلى جانب نيللي كريم وروبي وجيهان الشماشرجي، والعمل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

كندة علوش مهرجان الجونة السينمائي الجونة

