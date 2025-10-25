أحمد مالك يرقص على أغاني أحمد سعد بعد الفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان

الجونة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

اختتم مهرجان الجونة السينمائي اليوم الجمعة 24 أكتوبر فعاليات دورته الثامنة، بإعلان الأفلام الفائزة، وكان الفنان أحمد سعد مفاجأة الحفل، إذ أطل على الحضور مقدما أغنيته الشهيرة "إيه اليوم الحلو ده".

وعقب انتهاء الأغنية، أشار إلى تحضيره أغنية جديدة خصيصا للمهرجان يقول في مطلعها "شكلنا حلو قوي النهاردة، والحلاوة زايدة حتة"، معلقا "عملت أغنية لمهرجان الجونة السينمائي، حاسس إنها لذيذة".

وغنى سعد أغنيته مكسرات ثم وسع وسع، وسط تفاعل النجوم والمشاهير المتواجدين في المسرح.

وشهدت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي تكريم النجمة منة شلبي بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما شهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، التي تم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.

تضمنت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي مجموعة أفلام كبيرة من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وبرزت السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله.