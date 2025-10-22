لأول مرة دمية غريبة تثير الجدل في مهرجان الجونة.. 15 صورة

تصوير- علاء أحمد:

أثارت الدمية الخاصة بفيلم "السادة الأفاضل" جدلا خلال الساعات القليلة الماضية بعد ظهورها بين النجوم والضيوف ترويجا للفيلم الذي يعرض لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

إذ ظهرت الدمية وهي تدخل مع الفنانين في حالة من المزاح ووصلات الرقص وسط حالة من البهجة والسعادة من قبل صناع وأبطال الفيلم، الذين ظهروا أيضا مع الدمية على الريد كاربت والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

تدور أحداث فيلم "السادة الأفاضل" بعد وفاة الأب جلال، تنهار حياة عائلة أبو الفضل الهادئة. فيجد الأبن الأكبر طارق نفسه مسؤولًا عن كل شي، بينما يعود حجازي من القاهرة ليكتشف أن التعامل مع مرضاه أسهل بكثير من التعامل مع أسرته. تتعقد الأمور أكثر مع ظهور الرجل الغامض سمير إيطاليا، الذي يطالب العائلة بمبلغ كبير من المال. وبين ديون الأب، وتحف أثرية مشبوهة، تتحول محاولات الأخوين للإصلاح لسلسلة كوارث تزيد الوضع سوءًا.

الفيلم يشارك فيه كوكبة من نجوم السينما هم محمد ممدوح، أشرف عبد الباقي، طه دسوقي، دنيا ماهر، علي صبحي، حنان سليمان، ميشيل ميلاد بشاي، إنتصار، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

