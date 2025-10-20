تصوير- علاء أحمد:

نظم مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الاثنين 20 أكتوبر، ضمن فعاليات الدورة الثامنة، جلسة حوار للمخرج الكبير شريف عرفة، أدارها الفنان عباس أبو الحسن، في منطقة البلازا على شاطئ البحر الأحمر، بحضور عدد كبير من القائمين على المهرجان وضيوفه من النجوم.

وقال المخرج الكبير شريف عرفة إن الفن المصري إرث كبير ورثناه عمن سبقونا، ويجب علينا حمايته والحفاظ عليه وألا نضيعه.

وتابع "لازم نحافظ على تراثنا وأتمنى إننا كلنا نعي إننا لما بنعمل مهرجان يعني عايزين ننجح السينما في مصر، وننجح فن بلدنا وبلدنا، ولازم نضحك عشان الصورة تطلع حلوة".

شهدت الجلسة حضور النجمة يسرا، النجم حسين فهمي، الفنان نور النبوي، المدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي، الفنان أحمد السعدني، السيناريست مريم نعوم، الفنانة بسنت شوقي، الفنانة مي سليم، الفنانة ميس حمدان.

