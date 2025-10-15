أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن أسماء أعضاء لجان تحكيم مسابقاته المتنوعة، والتي ستمارس مهامها خلال فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان المقرر إقامتها في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

وتضم لجان التحكيم نخبة من الشخصيات البارزة في أوساط السينما الدولية، ممن يمتلكون خبرات واسعة ورؤى فنية عميقة لتقييم الاختيارات المتنوعة للأفلام المشاركة في مسابقات الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية الطويلة، والأفلام القصيرة، إضافة إلى جائزتي النجمة الخضراء وجائزة شبكة "نتباك" الخاصة بأفضل فيلم آسيوي.

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة

مهدي فليفل، مخرج، الدنمارك، فلسطين (رئيس اللجنة)

يتولى رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج مهدي فليفل. مخرج وكاتب سيناريو وُلد في دبي، ويعيش ويعمل بين الدنمارك وإنجلترا واليونان. تخرّج من الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون، وأسس في عام 2010 شركة نكبة فيلم ووركس في لندن. عُرض أحدث أفلامه "إلى عالم مجهول" في قسم أسبوعَي المخرجين بمهرجان كان 2024، حيث حظي بإشادة نقدية وجماهيرية واسعة، بعد أكثر من مئة عرض دولي، وعشرين جائزة، وترشيحٍ لجائزة غوثام لأفضل مخرج صاعد. انطلق فيلمه الأول "عالم ليس لنا" من تورونتو، ونال أكثر من ثلاثين جائزة، بينها جائزة السلام في برلين والجائزة الكبرى في إدنبرة.

يرافق الرئيس في عضوية اللجنة مجموعة من أبرز المحترفين الدوليين في مجال السينما:

أندريا جاتوبولوس، مخرج، إيطاليا

منتج ومخرج وموزع إيطالي بارز، يُعد من أكثر الأصوات التجريبية تفرّدًا في السينما الأوروبية. تخرج من برامج مرموقة مثل "مواهب مهرجان برلين السينمائي" و"مختبر تورينو للأفلام"، وعضو في الأكاديمية الأوروبية للسينما وأكاديمية ديفيد دي دوناتيلو. أنتج أكثر من 100 فيلم قصير وأربعة أفلام طويلة عُرضت في أكثر من 600 مهرجان دولي. من أبرز أعماله فيلم "عام جديد سعيد يا جيم"، المصوّر بالكامل داخل عوالم ألعاب الفيديو، والذي عُرض في مهرجان كان 2022. كما قدّم فيلم "إعلان نهاية العالم" في مهرجان الجونة، مستكشفًا العلاقة المقلقة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي.

جولييت كانو، مبرمجة في أسبوع النقاد في مهرجان كان، فرنسا

رئيسة قسم الأفلام القصيرة في أسبوع النقاد بمهرجان كان منذ عام 2022، حيث تقود جهود اكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة حول العالم. كما تشرف على برنامج الخطوة التالية وهو ورشة تطوير أفلام طويلة مخصّصة للمخرجين الذين سبق اختيار أفلامهم القصيرة في أسبوع النقاد. بدأت مسيرتها في البرمجة السينمائية بين مهرجان لوميير السينمائي في لندن ومهرجان بريمير بلان في فرنسا، قبل أن تنضم إلى فريق برمجة مهرجان لوكارنو السينمائي بين عامي 2014 و2016.

سعاد بشناق، مؤلفة موسيقية، الأردن، كندا

مؤلفة موسيقية حائزة على العديد من الجوائز، يضم رصيدها السينمائي أكثر من 60 عمل. وضعت الموسيقى التصويرية لأفلام طويلة وقصيرة حائزة على جوائز وعرضت في العديد من المهرجانات مثل فينيسيا السينمائي الدولي، ولوكارنو، وهوت دوكس، وإدينبرج، من بين آخرين. من بين أعمالها فيلم "رحلة 404"، والذي نالت عنه جائزة أفضل موسيقى من جمعية نقاد وكتاب السينما المصرية، وفيلم "هوبال" السعودي، وفيلم "جنائن معلقة" الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي، وفيلم "يونان" الذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي.

مصطفى الكاشف، مدير تصوير ومنتج، مصر

مدير تصوير ومنتج مصري من أبرز الأسماء الصاعدة التي حققت في فترة قصيرة حضورًا لافتًا في الساحة السينمائية الإقليمية والدولية. فاز بجائزة أفضل إسهام فني في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فيلم "19 ب" لأحمد عبد الله السيد. شارك في مهرجان كان السينمائي كمدير تصوير لثلاثة أعوام متتالية؛ بفيلم "عيسى" إخراج مراد مصطفى في أسبوع النقاد، ثم بالفيلم الصومالي "قرية قرب الجنة" إخراج مو هاراوي في قسم نظرة ما، وأخيرًا بالفيلم المصري "عائشة لا تستطيع الطيران" إخراج مراد مصطفى في القسم نفسه.

عن مهرجان الجونة السينمائي:

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.