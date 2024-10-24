مهرجان الجونة

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بالصور| إنجي المقدم تخطف الأنظار في حفل افتتاح الدورة السابعة من "الجونة السينمائي"

08:36 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

حرصت الفنانة إنجي المقدم على حضور حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي وظهرت بإطلالة جذابة خطفت الأنظار.

كما تواجد في الحفل الناقد أحمد شوقي رئيس تمويل سيني جونة لدعم صناع الأفلام، والمنتجة والمخرجة ماريان خوري، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، الفنانة نسرين طافش، الفنانة هند صبري، الفنانة مي سليم، الفنانة أروى جودة.

جدير بالذكر أن فعاليات المهرجان تنطلق اليوم الخميس 24 أكتوبر وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل.

يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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إنجي المقدم مهرجان الجونة السينمائي نجوم الفن
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