إعلان

بعد نجاحه.. عرض فيلم برشامة على "يانجو بلاي" في عيد الأضحى

كتب : منى الموجي

08:11 م 17/05/2026

فيلم برشامة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت منصة يانجو بلاي عن استعدادها لعرض فيلم برشامة ابتداء من 25 مايو، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بعد النجاح الكبير الذي حققه في دور العرض السينمائي.

إيرادات فيلم برشامة

حقق فيلم برشامة إيرادات مرتفعة تجاوزت 200 مليون جنيه، محتلا المركز الثاني ضمن قائمة أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.
ويضم الفيلم نخبة من النجوم: هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، مصطفى غريب، وحاتم صلاح. الفيلم من تأليف شيرين دياب وأحمد الزغبي، وإخراج خالد دياب.

قصة فيلم برشامة

تدور أحداث فيلم برشامة في يوم امتحان بلجنة الثانوية العامة (منازل)، يتوفى المشرف ويحاول الطلاب إخفاء الأمر، على أمل الغش. لكن المشكلة الوحيدة؟ لا أحد منهم يعرف الإجابات.

اقرأ أيضا

"أشيلكم على راسي".. أول تعليق من محمد رمضان على أزمة أصحاب الجلباب الصعيدي

أزمة الجلباب الصعيدي.. محمد دياب عن منع صعايدة من مشاهدة "أسد": جريمة

فيلم برشامة يانجو بلاي عيد الأضحى هشام ماجد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يبحث عن لقبه الثاني.. صن داونز يحقق الفوز على الجيش الملكي بهدف في ذهاب
رياضة عربية وعالمية

يبحث عن لقبه الثاني.. صن داونز يحقق الفوز على الجيش الملكي بهدف في ذهاب
بعد نجاحه.. عرض فيلم برشامة على "يانجو بلاي" في عيد الأضحى
سينما

بعد نجاحه.. عرض فيلم برشامة على "يانجو بلاي" في عيد الأضحى

"داخل أحد المطاعم".. محمد صلاح ينشر صورة رفقة ثلاثي ليفربول قبل رحيله
مصراوي ستوري

"داخل أحد المطاعم".. محمد صلاح ينشر صورة رفقة ثلاثي ليفربول قبل رحيله
"عيد قومي".. صلاح عبدالله يحتفل بعيد ميلاد عادل إمام بهذه الطريقة
زووم

"عيد قومي".. صلاح عبدالله يحتفل بعيد ميلاد عادل إمام بهذه الطريقة
السيسي يهنئ رئيس وزراء العراق بتوليه المنصب.. ويؤكد دعم مصر لتعزيز التعاون
أخبار مصر

السيسي يهنئ رئيس وزراء العراق بتوليه المنصب.. ويؤكد دعم مصر لتعزيز التعاون

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفات