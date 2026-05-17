أعلنت منصة يانجو بلاي عن استعدادها لعرض فيلم برشامة ابتداء من 25 مايو، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بعد النجاح الكبير الذي حققه في دور العرض السينمائي.

إيرادات فيلم برشامة

حقق فيلم برشامة إيرادات مرتفعة تجاوزت 200 مليون جنيه، محتلا المركز الثاني ضمن قائمة أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم: هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، مصطفى غريب، وحاتم صلاح. الفيلم من تأليف شيرين دياب وأحمد الزغبي، وإخراج خالد دياب.

قصة فيلم برشامة

تدور أحداث فيلم برشامة في يوم امتحان بلجنة الثانوية العامة (منازل)، يتوفى المشرف ويحاول الطلاب إخفاء الأمر، على أمل الغش. لكن المشكلة الوحيدة؟ لا أحد منهم يعرف الإجابات.

اقرأ أيضا

"أشيلكم على راسي".. أول تعليق من محمد رمضان على أزمة أصحاب الجلباب الصعيدي



أزمة الجلباب الصعيدي.. محمد دياب عن منع صعايدة من مشاهدة "أسد": جريمة



