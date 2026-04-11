استقبلت دور العرض السينمائي قبل أيام فيلما جديدا هو إشعار بالموت، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر مع 4 أفلام أخرى، هي: فيلم برشامة وفيلم سفاح التجمع، إيجي بست، فيلم فاميلي بيزنس وحققت الأعمال الخمسة أمس الجمعة 10 أبريل، إيرادات بلغت 7 ملايين و94 ألفا و45 جنيها، موزعة على النحو التالي..

فيلم برشامة

يواصل فيلم برشامة حفاظه على المركز الأول، محققا إيرادا بلغ 4 ملايين و809 آلاف و272 جنيها.

يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، بينهم: ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، مصطفى غريب، هشام ماجد، حاتم صلاح، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد الزغبي، خالد وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

فيلم إيجي بست

ذهب المركز الثاني لفيلم "إيجي بست"، والذي حقق 914 ألفا و142 جنيها.

فيلم إيجي بست بطولة: أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، مروان بابلو، أحمد عبدالحميد، أحمد الرافعي، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد حسني، إخراج مروان عبدالمنعم.

فيلم سفاح التجمع

وفاز بالمركز الثالث فيلم "سفاح التجمع" محققا 804 آلاف و713 جنيها.

فيلم سفاح التجمع بطولة: أحمد الفيشاوي، صابرين، جيسيكا حسام الدين، سينتيا خليفة، مريم الجندي، فاتن سعيد، غفران محمد، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

فيلم فاميلي بيزنس

وحصل على المركز الرابع فيلم فاميلي بيزنس والذي حقق 519 ألفا و718 جنيها.

فيلم فاميلي بيزنس بطولة محمد سعد وغادة عادل، بمشاركة دنيا سامي، محمود عبدالمغني، هيدي كرم، أحمد الرافعي، تأليف ورشة 3 Bros، إخراج وائل إحسان.

فيلم إشعار بالموت

ويأتي في المركز الخامس والأخير فيلم إشعار بالموت بعد تحقيقه 46 ألفا و200 جنيه.

فيلم إشعار بالموت تأليف وإخراج أحمد عادل عقل، بطولة بهاء الخطيب، عمرو عبدالجليل، هاجر الشرنوبي، محسن منصور، عزوز عادل، كارولين خليل.

اقرأ أيضا

نجل عبدالرحمن أبو زهرة ينشر توضيحا جديدا بشأن حالة والده الصحية

"تعرضت للتحرش في طفولتي".. ريهام عبدالغفور تكشف سرًا أخفته لسنوات

بسنت أبو باشا تتحدث عن أزمة عاطفية مرت بها: "هز ثقتي في نفسي"