استدرجها لسرقة قرطها الذهبي.. نهاية مأساوية لطفلة على يد جارها بأسيوط

كتب : محمود عجمي

09:08 م 17/05/2026

قوات الإنقاذ النهري - أرشيفية

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط على جثمان الطفلة “كيان أحمد” داخل إحدى الترع، وذلك بعد أيام من تغيبها عن منزل أسرتها بمنطقة الأكراد التابعة لـمركز الفتح.
وتلقى اللواء اللواء وائل نصار إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد بالعثور على الجثمان، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، حيث تم انتشال الجثمان ونقله إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

التحريات تكشف ملابسات الجريمة

كشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة أحد جيران أسرة الطفلة، حيث استدرجها بدعوى اللعب، ثم حاول سرقة قرطها الذهبي.

وأوضحت التحريات أنه عندما قاومت الطفلة، اعتدى عليها المتهم ما أدى إلى وفاتها، خشية افتضاح أمره.

ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان المركز، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة.

وتواصل جهات التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أسيوط جريمة قتل طفلة النيابة العامة العثور على جثة خطف أطفال

