أعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من إجراءات تسليم الوحدات الصحية بقرى الكفاح والشيخ مرزوق إلى الإدارة الصحية بمركز الفرافرة، ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تمهيدًا لتشغيلها ودخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة.

استكمال تسليم وحدات إضافية لدعم الخدمة الصحية

وقالت محافظ الوادي الجديد إن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة على إنهاء إجراءات تسليم وحدتي قريتي عثمان بن عفان وأبو هريرة، بما يضمن سرعة تشغيل الوحدات الصحية الجديدة وتحقيق الاستفادة المباشرة للمواطنين في قرى الفرافرة.

تحسين مستوى الخدمات الصحية بالقرى

وأكدت المحافظ أن تشغيل الوحدات الصحية يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة تسليم وتشغيل المشروعات المنفذة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، خاصة المشروعات المرتبطة بالخدمات الصحية والخدمات الأساسية في القرى والمناطق النائية.

وأوضحت أن هذه الخطوة تستهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل مشقة الانتقال إلى مناطق بعيدة للحصول على الرعاية الطبية، إلى جانب دعم منظومة الخدمات الصحية داخل مركز الفرافرة.

إشادة بجهود الدولة في تنمية الريف

وثمّنت محافظ الوادي الجديد جهود القيادة السياسية في تنمية القرى والمناطق النائية، مؤكدة أن مبادرة «حياة كريمة» تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة في قطاعات الصحة والتعليم والمرافق والطرق.

وأضافت أن الوحدات الصحية بقرى الفرافرة تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين جودة الحياة داخل الريف المصري، ودعم المواطنين بالخدمات الأساسية داخل نطاق إقامتهم.

«حياة كريمة» مشروع قومي لتطوير الريف

وتعد مبادرة «حياة كريمة» من أكبر المشروعات القومية لتطوير الريف المصري، إذ تستهدف تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا عبر حزمة متكاملة من الخدمات والمرافق.

وتستهدف المبادرة تطوير 4584 قرية تمثل نحو 58% من سكان الجمهورية، بتكلفة تقديرية بلغت 515 مليار جنيه، وشملت جهودها تطوير وحدات صحية ومنشآت خدمية لدعم منظومة الرعاية الصحية في الريف.