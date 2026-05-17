حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن "الوقت ينفد" أمام طهران، مؤكدا أن إيران ستواجه "ضربات أشد قسوة" إذا لم تقدم عرضا أفضل للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، ما يرفع احتمالات استئناف حرب إيران.

وفي اتصال هاتفي مع موقع "أكسيوس"، قال ترامب إن الإدارة الأمريكية ما تزال تفضل التوصل إلى تسوية تنهي الصراع، لكنه شدد على أن رفض إيران عددا من المطالب الأمريكية، وعدم استعدادها لتقديم تنازلات جوهرية بشأن برنامجها النووي، أعادا الخيار العسكري إلى الواجهة من جديد في ملف إيران وأمريكا.

اجتماع غرفة العمليات وبحث احتمالات حرب إيران

وبحسب مسؤولين أمريكيين، من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا لفريقه الأعلى للأمن القومي داخل "غرفة العمليات" في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، لبحث الخيارات العسكرية المطروحة تجاه طهران.

وأشار المسؤولون، إلى أن ترامب أجرى الأحد، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تناول التطورات المتعلقة بالملف الإيراني.

وكشفت مصادر مطلعة أن ترامب عقد، السبت، اجتماعا مع أعضاء فريق الأمن القومي في ناديه للجولف بولاية فرجينيا لمناقشة التوتر القائم بين إيران وأمريكا.

وشارك في الاجتماع نائب الرئيس جيه دي فانس، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف.

وساطة قطر وباكستان لمنع نشوب حرب إيران

وفيما يتعلق بالتحركات الدبلوماسية، زار وزير الداخلية الباكستاني طهران يومي السبت والأحد لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين بشأن الاتفاق المطروح لإنهاء الصراع، إذ تضطلع إسلام آباد بدور الوساطة بين إيران وأمريكا.

كما أجرى رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اتصالات هاتفية الأحد مع نظيره الباكستاني ومع وزير الخارجية الإيراني، لمحاولة نزع فتيل الأزمة وتجنب سيناريو استئناف حرب إيران.

مطالب ترامب من طهران ومستقبل إيران وأمريكا

وقال ترامب لموقع "أكسيوس"، إنه لا يزال يعتقد أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، مضيفا أنه ينتظر نسخة محدثة من المقترح الإيراني، معربا عن أمله في أن تكون "أفضل من العرض الأخير" الذي قدم قبل أيام.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نريد التوصل إلى اتفاق، لكنهم لم يصلوا بعد إلى المستوى الذي نريده. عليهم أن يصلوا إلى ذلك، وإلا فسيتعرضون لضربات قاسية، وهم لا يريدون ذلك".

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستضرب إيران "بقوة أكبر بكثير من السابق" إذا لم تقدم طهران مقترحا أفضل، محذرا من أن: "الساعة تدق. من الأفضل لهم أن يتحركوا بسرعة، وإلا فلن يتبقى لديهم شيء".