حل المخرج محمد دياب ضيفا على برنامج ضيفي تقديم الإعلامي معتز الدمرداش والمعروض على قناة الشرق، وتحدث عن أحدث تجاربه الفنية فيلم أسد بطولة محمد رمضان والذي تم طرحه قبل 3 أيام في دور العرض السينمائي ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم عيد الأضحى السينمائي.

تعرف على ميزانية فيلم أسد

وقال دياب "لو ظروف محمد رمضان كانت لا تسمح كنت هصرف نظر عن الفيلم، مش هينفع، ولما قالي آه وكتبنا الفيلم، أنا وهو بوزننا معرفناش نعمل الفيلم إنتاجيا".

وتابع "فيلم أسد تكلف إنتاجيا 7 ملايين دولار، وهو رقم كبير جدا، واستغرقنا 6 أعوام في البحث عن إنتاج"، موضحا "بعد تقديمي مون نايت وزني بقى أكبر ومحمد كان بيكبر وجه الشخص المؤمن بالفيلم وهو المنتج موسى أبو طالب والمنتج عماد السيد أحمد، كانوا مؤمنين بالفيلم وقرروا يدوه كل حاجة مهما كانت حسابات السوق".

قصة وفريق فيلم أسد

فيلم أسد نجح في الثلاثة أيام الأولى له في دور العرض السينمائي في تحقيق إيرادات مرتفعة تجاوزت 13 مليون جنيه. العمل من تأليف محمد وشيرين وخالد دياب، بطولة محمد رمضان، رزان جمال، علي قاسم، كامل الباشا، إيمان يوسف، عمرو القاضي، إسلام مبارك، وظهور خاص لـ ماجد الكدواني وأحمد داش.

دارت أحداث الفيلم في القرن التاسع عشر قبل إلغاء تجارة العبيد، حول عبد اسمه أسد يطالب بحريته، ممن سلبوه إياها بعد الوقوع في حب امرأة حرة، ويواجه الكثير من التحديات والصعوبات، هل ينتصر؟

