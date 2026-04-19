تتنافس في دور العرض السينمائي على إيرادات شباك التذاكر 5 أفلام، هي: فيلم إشعار بالموت، فيلم برشامة وفيلم سفاح التجمع، إيجي بست، فيلم فاميلي بيزنس وحققت الأعمال الخمسة أمس السبت 18 أبريل، إيرادات بلغت 3 ملايين و103 آلاف و435 جنيها، موزعة على النحو التالي..

فيلم برشامة

يحافظ فيلم برشامة حفاظه على بقائه في المركز الأول، محققا إيرادا بلغ 2 مليون و92 ألفا و490 جنيها.

يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، بينهم: ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، مصطفى غريب، هشام ماجد، حاتم صلاح، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد الزغبي، خالد وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

فيلم إيجي بست

وحصل على المركز الثاني فيلم "إيجي بست"، والذي حقق 432 ألفا و428 جنيها.

فيلم إيجي بست بطولة: أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، مروان بابلو، أحمد عبدالحميد، أحمد الرافعي، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد حسني، إخراج مروان عبدالمنعم.

فيلم سفاح التجمع

ذهب المركز الثالث لفيلم "سفاح التجمع" محققا 360 ألفا و518 جنيها.فيلم سفاح التجمع بطولة: أحمد الفيشاوي، صابرين، جيسيكا حسام الدين، سينتيا خليفة، مريم الجندي، فاتن سعيد، غفران محمد، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

فيلم فاميلي بيزنس

أما المركز الرابع فكان من نصيب فيلم فاميلي بيزنس والذي حقق 206 آلاف و668 جنيها.

فيلم فاميلي بيزنس بطولة محمد سعد وغادة عادل، بمشاركة دنيا سامي، محمود عبدالمغني، هيدي كرم، أحمد الرافعي، تأليف ورشة 3 Bros، إخراج وائل إحسان.

فيلم إشعار بالموت

وجاء في المركز الخامس والأخير فيلم إشعار بالموت بعد تحقيقه 11 ألفا و331 جنيها.

فيلم إشعار بالموت تأليف وإخراج أحمد عادل عقل، بطولة بهاء الخطيب، عمرو عبدالجليل، هاجر الشرنوبي، محسن منصور، عزوز عادل، كارولين خليل.

