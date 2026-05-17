احتل فيلم أسد للمخرج محمد دياب، بطولة النجم محمد رمضان، صدارة قائمة إيرادات شباك التذاكر، وفاز بالمركز الأول منذ طرحه في دور العرض السينمائي يوم 13 مايو الجاري.

إيراد فيلم أسد يوم السبت 16 مايو

وحقق الفيلم أمس السبت 16 مايو إيرادا يوميا بلغ 4 ملايين و29 ألفا و281 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في أربعة أيام 17 مليونا و432 ألفا و143 جنيها.

كان الفنان محمد رمضان قدم في 2023 آخر أفلامه وحمل عنوان "ع الزيرو" تأليف الدكتور مدحت العدل، إخراج محمد العدل، بطولة نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم.

فريق فيلم أسد

فيلم أسد تدور أحداثه في إطار اجتماعي، وتتخذ القصة من القرن التاسع عشر زمنا لها، لتحكي عن طفل يُختطف من أسرته في إحدى الدول الأفريقية ويُباع في مصر ليصبح عبدًا ويقع في حب امرأة حرة، وتنقلب حياته رأسا على عقب عندما يطالب بحريته ممن سلبوه إياها.

شارك في تأليف فيلم أسد، آل دياب: محمد وشيرين وخالد، فكرة وإخراج محمد دياب، بطولة محمد رمضان، رزان جمال، كامل الباشا، عمرو القاضي، علي قاسم، إسلام مبارك، إيمان يوسف، مصطفى شحاتة، وظهور خاص لـ ماجد الكدواني وأحمد داش.

