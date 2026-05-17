الدوري المصري

الإسماعيلي

0 0
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 0
19:30

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني

اشبيلية

0 0
20:00

ريال مدريد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

0 0
20:00

جيرونا

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:15

ريال بيتيس

موعد مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين صن داونز والجيش الملكي

كتب : يوسف محمد

07:46 م 17/05/2026
حقق فريق صن داونز الجنوب أفريقي الفوز اليوم، على حساب نظيره الجيش الملكي المغربي، بنتيجة هدف دون مقابل، في مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال.

ألقاب صن داونز في دوري الأبطال

ويطمح فريق صن داونز، في حصد لقب النسخة الحالية، من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليرفع عدد ألقابه إلى لقبين، حيث سبق له التتويج باللقب مرة واحدة.

وفي المقابل، يطمح فريق الجيش الملكي إلى حصد لقبه الثاني في البطولة، بعد التتويج به في عام 1985.

موعد مباراة العودة بين صن داونز والجيش الملكي

وتقام مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، يوم الأحد المقبل الموافق 24 مايو الجاري بالمغرب.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الأحد المقبل الموافق 24 مايو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

