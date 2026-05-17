حل المخرج أشرف فايق، ضيفا على برنامج الكورة فن الذي تقدمه الإعلامية دينا سليم على راديو أون سبورت إف إم، وكشف عن انتهائه من كتابة الجزء الثاني من فيلم الزمهلوية، بعد مرور 18 عاماً على عرض الجزء الأول، مؤكداً أن الأحداث الجديدة ستأتي بروح العصر مع إضافة وجوه ولاعبين جدد.

تفاصيل الجزء الثاني من فيلم الزمهلوية

وأضاف فايق أن الجزء الثاني سوف يتناول الصراعات بين عائلتي شحاتة حسين وسليم أبو نواس في قصة تعيد خلط الأوراق بين التشجيع والحب، ولكن بروح العصر، مع إضافة وجوه جديدة للفيلم ولاعبين جدد أيضاً.



كانت أحداث الجزء الأول من الفيلم تدور حول عائلتي شحاتة حسين وسليم أبو نواس، بطولة صلاح عبدالله وعزت أبو عوف، وينتمي أحدهما لنادي الزمالك والآخر للنادي الأهلي.

قصة فيلم الزمهلوية

دارت أحداث الجزء الأول من فيلم الزمهلوية حول عائلتين بينهما مشاعر عدائية بسبب تعصبهما الكروي الشديد، حتى تنقلب الأمور عندما تقع عبير ابنة أبو نواس (بشرى) في حب حسن ابن شحاتة (أحمد عزمي)، لتكون قصة الحب في مواجهة التعصب الكروي.

شارك في بطولة الفيلم هالة فاخر، انتصار، ومن مشاهير كرة القدم: عمرو زكي، خالد بيبو، محمد شوقي.

