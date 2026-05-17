قاد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة ميدانية مفاجئة شملت عددًا من شوارع مدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتفعيل لجنة تقصي الحقائق وتعزيز المرور الميداني المفاجئ لرصد المخالفات على أرض الواقع، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه المخالفين.

وأكد المحافظ خلال الجولة أن الدولة مستمرة في إنفاذ القانون والتصدي بكل حزم للبناء المخالف والعشوائي، مشددًا على أن أي مخالفة يتم رصدها ستُواجه بالإزالة الفورية دون تهاون، مع محاسبة المسؤولين المقصرين داخل الإدارات المعنية، حفاظًا على حقوق الدولة وسلامة المواطنين.

إزالة منزل مخالف ورصد 5 عقارات جديدة بالخصوص

استهل المحافظ جولته بمدينة الخصوص، حيث تفقد عددًا من المخالفات التي سبق رصدها والتحقق منها بواسطة لجنة تقصي الحقائق، ووجّه بتنفيذ إزالة كلية فورية لمنزل مخالف مقام على مساحة 200 متر باستخدام معدات الوحدة المحلية.

كما أسفرت الجولة عن رصد خمسة عقارات أخرى مخالفة بالمدينة، ووجّه المحافظ بإدراجها ضمن أعمال “الموجة 29” لإزالة التعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، والتأكيد على تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض لتحقيق الردع العام ومنع استمرار البناء غير القانوني.

إزالة مبانٍ أعيد تشييدها بعد هدمها

وخلال المتابعة، تفقد المحافظ مواقع سبق إزالة مخالفات بها ضمن “الموجة 28” للتأكد من عدم إعادة البناء، إلا أنه تم رصد قيام بعض المخالفين بإعادة تشييد مبنيين سبق إزالتهما.

وعلى الفور، أصدر المحافظ تعليماته بإزالتهما بالكامل، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بعودة المخالفات مرة أخرى، وأن مواجهة التعديات تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي.

متابعة إزالة برج مخالف بشبرا الخيمة

وانتقلت الجولة إلى حي شرق شبرا الخيمة، حيث تابع المحافظ أعمال إزالة برج مخالف بشارع الشعراوي المتفرع من محور العصار، ضمن أعمال “الموجة 29”، ووجّه بسرعة الانتهاء من الإزالة مع تأمين الموقع بالكامل حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأشاد المحافظ بجهود الأجهزة الأمنية في تأمين مواقع التنفيذ ودعم جهود المحافظة في فرض سيادة القانون.

إدراج عقار مخالف جديد ضمن “الموجة 29”

كما رصدت لجنة تقصي الحقائق تنفيذ إزالة جزئية لدورين بعقار مخالف بشارع 15 مايو، كان قد سبق إدراجه ضمن “الموجة 28”، إلا أن المخالفين أعادوا ترميم الأدوار المخالفة خلال الأيام الماضية.

ووجّه المحافظ بإدراج العقار مجددًا ضمن أعمال “الموجة 29” مع تنفيذ إزالة كلية للمخالفة، وعدم الاكتفاء بالإزالة الجزئية، مؤكدًا الحسم الكامل تجاه أي محاولات للتحايل أو إعادة المخالفة.

توجيهات مشددة لرؤساء المدن والأحياء

واختتم المحافظ جولته بتفقد عقار مخالف بمنطقة مسطرد، حيث أصدر توجيهات فورية بإدراجه ضمن “الموجة 29” وتنفيذ إزالة كلية حتى سطح الأرض ورفع جميع المخلفات.

وشدد على رؤساء المدن والأحياء بضرورة المتابعة اليومية المستمرة والتعامل الفوري مع أي مخالفة في مهدها، مع تنفيذ الإزالات الكاملة دون تهاون، مؤكدًا أن أي تقصير أو إهمال في هذا الملف سيُحاسب عليه المسؤولون قانونيًا، في إطار جهود الدولة للحفاظ على هيبة القانون وحقوق المواطنين.