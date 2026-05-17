قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، إن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتعزيز الإعلام المصري بما في ذلك وسائل الإعلام الخاصة للقيام بمسئولياتها في خدمة المجتمع ودعم جهود الدولة في التنمية الشاملة في الداخل ومواجهة التحديات الناجمة عن الاضطرابات الإقليمية والدولية من حولنا، وما تنتجه من آثار تتطلب تضافر كافة الجهود الوطنية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد وسلام وتماسك المجتمع.

وقال الوزير ضياء رشوان خلال اجتماعه برؤساء قنوات التليفزيون المملوكة للقطاع الخاص في مصر، إن الإعلام الخاص عنصر أساسي في معركة ترسيخ وعي المواطنين ودحض حملات التشكيك التي تستهدف الوطن إضافة إلى مواجهة ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي من شائعات ومحاولات تضليل تطال كل جوانب الحياة في الدولة والمجتمع.

وأشار ضياء رشوان خلال الاجتماع الذي حضره عشرون من رؤساء قنوات التليفزيون الخاصة إن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ البند الثامن من تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الذي ينص على "إيلاء أهمية قصوى بالرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى كافة مكونات المجتمع المصري، وتقديم خطاب مهني مسئول إليهم، يُشكل وعياً جمعياً أمام ما نواجهه من تحديات وما ينشر من شائعات، ويعزز من ثقافة الحوار البناء، وتنمية القدرة على التفكير السليم، واحترام آراء الآخرين"، وهو التكليف الذي يعد منهاج عمل لكل إعلامي وطني في مصر.

كما استمع وزير الدولة للإعلام إلى مداخلات من جميع الحاضرين الذين عبروا عن سعادتهم بهذا التواصل المباشر بين وزير في الحكومة ووسائل الإعلام الخاصة، كما أكدوا إدراكهم التام لمسئوليتهم الوطنية في خدمة قضايا الوطن والمجتمع، ومسئوليتهم المهنية في تقديم إعلام وطني واعٍ يرسخ مكانة الإعلام المصري وتأثيره داخل وخارج البلاد حاملاً قيم المجتمع المصري الأصيلة، ودور مصر الريادي ورسالتها الحضارية وقوتها الناعمة إلى كل الأمم والشعوب.

وعرض رؤساء قنوات التليفزيون المصرية الخاصة خلال حوار جاد استمر لعدة ساعات وسادته الروح الوطنية والتوافق المهني، عدداً من الموضوعات التي يساهم إيجاد حلول لها في مزيد من الفعالية والدور للإعلام المصري الخاص، ويؤدي إلى استقرار أوضاع آلاف العاملين في هذه المؤسسات، وضمان استمرارية عملها وأداء رسالتها.

وتضمنت الموضوعات أهمية توافر تدفق للمعلومات من الوزارات والجهات الرسمية في الدولة، وفق آلية منتظمة وفعالة، وتشجيع المسئولين على مخاطبة الرأي العام وعرض الحقائق عن كافة ما يهم المواطنين على نحو عاجل وكامل يقطع الطريق على كل من يحاول بث الشائعات واستغلال فجوة نقص أو بطء تدفق المعلومات للتشكيك في جهود الدولة والإساءة لقيم المجتمع واختلاق الوقائع.

وفي هذا الصدد، أكد المجتمعون رغبتهم في الإسراع ببدء إجراءات إصدار قانون تداول المعلومات الذي تضمنه الدستور الحالي. كما عبر رؤساء قنوات التليفزيون الخاصة عن رغبتهم في تخفيف بعض الأعباء المالية عن كاهلهم خاصة مع ارتفاع أسعار المعدات والخدمات والجمارك والضرائب الخاصة بها بما في ذلك تكاليف استخدام منشآت مدينة الانتاج الاعلامي، وتكاليف البث عبر القمر الصناعي المصري نايل سات.

كما أجمع المشاركون على معاناتهم من ممارسات القرصنة وسرقة المحتوى الإعلامي الذي ينتجونه في اعتداء واضح على حقوق الملكية الفكرية وطالبوا بتشديد الرقابة على تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة هذه الممارسات التي تكبدهم خسائر كبيرة.

وطرح المشاركون في الاجتماع تخفيف الضوابط والاجراءات الخاصة بالبث المباشر وكذلك ضوابط مواعيد ومدد البرامج، وذلك بقيام الوزارة بالتواصل مع الجهات المعنية وعلى رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إضافة إلى الحاجة إلى الاهتمام بالدراسات والبحوث المتعلقة بنسب المشاهدة وتقييم المحتوى للإعلام المرئي الأمر الذي يؤثر على اتجاه الإعلانات ويفيد أيضاً في ترشيد الرسالة الإعلامية والتركيز على المحتوى المرغوب من جانب المواطنين.

وأكد الوزير ضياء رشوان على اضطلاع وزارة الدولة للإعلام بدورها - في إطار المهام المكلفة بها – في نقل ما عبر عنه المشاركون من رغبات من خلال حوار الوزارة مع الجهات المعنية ببعض الملفات، وأشار إلي أن العديد مما أثير خلال الاجتماع يمكن التوصل إلى تصورات فعالة بشأنه من خلال التعاون بين وسائل الإعلام الخاصة وبعضها البعض.

وأشاد وزير الدولة للإعلام اللقاء باستجابة رؤساء القنوات التليفزيونية الخاصة وتلبية دعوته لحضور هذا اللقاء، كما أشاد بالروح الوطنية والالتزام المهني الجاد الذي عبروا عنه خلال اللقاء، ووعدهم باستمرار هذه اللقاءات من أجل النهوض بالإعلام المصري بكل فئاته وأدواته، وترسيخ دعائم بيئة إعلامية وطنية متطورة ومسئولة.