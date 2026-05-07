في الوقت الذي تستعد دور العرض السينمائي لاستقبال أفلام موسم عيد الأضحى المبارك، تستمر أيضا في تقديم 5 أفلام تتنافس على إيرادات شباك التذاكر: إشعار بالموت، فيلم برشامة وإيجي بست، فيلم سفاح التجمع وفيلم فاميلي بيزنس، وحققت أمس الأربعاء 6 مايو، إيرادات بلغت مليونا و557 ألفا و685 جنيها، موزعة على النحو التالي..

فيلم برشامة

يحافظ فيلم برشامة على بقائه في المركز الأول ضمن قائمة الأفلام الموجودة بدور العرض السينمائي، محققا مليونا و106 آلاف و327 جنيها.

يشارك في بطولة فيلم برشامة: هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، مصطفى غريب، حاتم صلاح، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد الزغبي، خالد وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

فيلم إيجي بست

حصل على المركز الثاني فيلم "إيجي بست"، بعد تحقيقه 217 ألفا و576 جنيها.

إيجي بست يشارك في بطولته: أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، مروان بابلو، أحمد عبدالحميد، أحمد الرافعي، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد حسني، إخراج مروان عبدالمنعم.

فيلم سفاح التجمع

وجاء في المركز الثالث فيلم "سفاح التجمع" محققا 194 ألفا و779 جنيها.

فيلم سفاح التجمع بطولة: أحمد الفيشاوي، صابرين، جيسيكا حسام الدين، سينتيا خليفة، مريم الجندي، فاتن سعيد، غفران محمد، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

فيلم فاميلي بيزنس

وذهب المركز الرابع لفيلم فاميلي بيزنس والذي حقق 37 ألفا و661 جنيها.

فيلم فاميلي بيزنس يجمع النجمين محمد سعد وغادة عادل، بمشاركة دنيا سامي، محمود عبدالمغني، هيدي كرم، أحمد الرافعي، تأليف ورشة 3 Bros، إخراج وائل إحسان.

فيلم إشعار بالموت

وكان المركز الخامس والأخير من نصيب فيلم إشعار بالموت بعد تحقيقه 1342 جنيها.

فيلم إشعار بالموت تأليف وإخراج أحمد عادل عقل، بطولة بهاء الخطيب، عمرو عبدالجليل، هاجر الشرنوبي، محسن منصور، عزوز عادل، كارولين خليل.

