تتنافس 5 أفلام في دور العرض السينمائي خلال الموسم الحالي، على إيرادات شباك التذاكر: إشعار بالموت، فيلم برشامة وإيجي بست، فيلم سفاح التجمع وفيلم فاميلي بيزنس وحققت أمس السبت 25 أبريل، إيرادات بلغت 2 مليون و550 ألفا و50 جنيها، موزعة على النحو التالي..

فيلم برشامة

يحتل فيلم برشامة المركز الأول في قائمة الأفلام الموجودة بدور العرض السينمائي، محققا مليونا و815 ألفا و470 جنيها.

فيلم برشامة من بطولة: هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، مصطفى غريب، حاتم صلاح، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد الزغبي، خالد وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

فيلم إيجي بست

وذهب المركز الثاني لفيلم "إيجي بست"، بعد تحقيقه 363 ألفا و553 جنيها.

إيجي بست يشارك في بطولته: أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، مروان بابلو، أحمد عبدالحميد، أحمد الرافعي، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد حسني، إخراج مروان عبدالمنعم.

فيلم سفاح التجمع

وحصل على المركز الثالث فيلم "سفاح التجمع" محققا 284 ألفا و154 جنيها.

فيلم سفاح التجمع بطولة: أحمد الفيشاوي، صابرين، جيسيكا حسام الدين، سينتيا خليفة، مريم الجندي، فاتن سعيد، غفران محمد، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

فيلم فاميلي بيزنس

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم فاميلي بيزنس والذي حقق 76 ألفا و722 جنيها.

فيلم فاميلي بيزنس يجمع النجمين محمد سعد وغادة عادل، بمشاركة دنيا سامي، محمود عبدالمغني، هيدي كرم، أحمد الرافعي، تأليف ورشة 3 Bros، إخراج وائل إحسان.

فيلم إشعار بالموت

جاء في المركز الخامس والأخير فيلم إشعار بالموت بعد تحقيقه 10 آلاف و151 جنيها.

فيلم إشعار بالموت تأليف وإخراج أحمد عادل عقل، بطولة بهاء الخطيب، عمرو عبدالجليل، هاجر الشرنوبي، محسن منصور، عزوز عادل، كارولين خليل.

سامي الشيخ يقتل زوجته ويورط عمرو يوسف في مسلسل الفرنساوي

كفى استغلالاً لأزمة هاني شاكر.. نادية مصطفى تهاجم رئيس الجالية بـ فرنسا