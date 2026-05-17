بحلول عام 2028.. إنتاج أول فيلم روائي طويل لـ "ماشا والدب"

كتب : وكالات

05:56 ص 17/05/2026

يستعد مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة الشهير "ماشا والدب"، أوليج كوزوفكوف، لإنتاج أول فيلم روائي طويل أصيل يعتمد على هذه الشخصيات التي تحظى بشعبية كبيرة عالميا.

كان هذا التطور متوقعا بالنظر إلى النجاح الهائل الذي يحققه المسلسل؛ إذ تتجاوز شعبية "ماشا والدب" على منصة يوتيوب كل التوقعات، وأصبحت إحدى حلقاته الفيديو غير الموسيقي الأكثر مشاهدة على المنصة.

وقد حصدت حلقة "ماشا والدب: وصفة للكارثة" أكثر من 4.6 مليار مشاهدة.

وذكرت تقارير صحفية، أن أوليج كوزوفكوف متحمس جدّا لإنتاج هذا الفيلم، وقد قام بتأسيس استوديو دولي متخصص لإنتاج هذا الفيلم وأجزائه المستقبلية، تزامنا مع انطلاق سوق الأفلام في مهرجان كان السينمائي، إذ أنه من المتوقع أن يكتمل العمل على هذا الفيلم الروائي الطويل بحلول نهاية عام 2028.

يذكر أن الجمهور قد شاهد سابقا عناوين لـ "ماشا والدب" في دور السينما؛ إلا أن تلك التجارب لم تكن أفلاما روائية طويلة مكتوبة خصيصا كقصة واحدة متصلة للسينما، بل كانت عبارة عن "أفلام تجميعية" تضم مجموعة من الحلقات التلفزيونية والقصص القصيرة.

وبناء على ذلك، سيُعد مشروع عام 2028 هو الأول من نوعه كفيلم سينمائي أصيل متكامل الشخصيات والأحداث، وفقا لروسيا اليوم.

