أسابيع قليلة تفصلنا عن موسم أفلام عيد الأضحى الذي يشهد منافسة شرسة بين عدد من أضخم الإنتاجات السينمائية على شباك التذاكر، والتي يتعاون من خلالها نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية.

ومن أبرز الأفلام المنتظر عرضها في موسم أفلام عيد الأضحى هذا العام، فيلم "أسد" بطولة الفنان محمد رمضان ويعد بمثابة عودته إلى شاشة السينما منذ غيابه من آخر أفلامه "ع الزيرو" عام 2023.

ويتضمن هذا التقرير أفلام ينتظرها الجمهور في عيد الأضحى:

"أسد"

يعد فيلم "أسد" هو أكثر الأفلام المرتقبة بموسم أفلام الصيف هذا العام، نظرا لكونه عودة الفنان محمد رمضان إلى شاشة السينما بعد غياب من آخر أفلامه "ع الزيرو" عام 2023.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي.



ويشارك ببطولة الفيلم كل من رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب وخالد دياب، إخراج محمد دياب، والمقرر عرضه بالسينمات يوم 21 مايو المقبل.

فيلم "إذما"

ينتظر الفنان أحمد داود عرض أحدث أفلامه هذا العام بعنوان "إذما" وكشفت الشركة المنتجة مؤخرا عن عرض الفيلم ضمن موسم عيد الأضحى 2026

تدور أحداث الفيلم حول شاب ثلاثيني يتلقى هدية غامضة في عيد ميلاده من شخص غير متوقع، فتتغير حياته بعدها تمامًا ويدخل في العديد من التجارب، ويبدأ في إعادة النظر إلى ماضيه ومحاولة اكتشاف ذاته، والسعي نحو إصلاح حياته المحطمة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد داود، سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، تأليف وإخراج محمد صادق، ومن المقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2026.

شمشون ودليلة

ينتظر الفنان أحمد العوضي والفنانة مي عمر عرض فيلمهما الجديد "شمشون ودليلة" في أول تعاون لهما على شاشة السينما، ومن المقرر عرضه بموسم أفلام عيد الأضحى هذا العام.

تدور أحداث الفيلم إطار أكشن اجتماعي، حول شابة تعمل في ملهى ليلي للنخبة، وتلجأ إلى جمالها وذكائها لاستغلال الزبائن الأثرياء وسرقتهم في الخفاء.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد عصام السيد، عصام السقا، خالد سرحان، تأليف محمود حمدان، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج رؤوف السيد.

"خلي بالك من نفسك"

الفيلم يجمع بين الفنان أحمد السقا والفنانة ياسمين عبد العزيز لأول مرة على شاشة السينما

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول زوجين يواجهان العديد من الخلافات والمشكلات المتكررة، مما يقودهما إلى سلسلة من المواقف الطريفة وغير المتوقعة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من لبلبة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، تأليف شريف الليثي، إخراج معتز التوني.

