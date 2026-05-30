تتنافس في دور العرض السينمائي 5 أفلام، هي: فيلم 7Dogs، فيلم أسد، فيلم الكلام على إيه، برشامة، إذما، وحققت الأعمال الخمسة، أمس الجمعة 29 مايو، ثالث أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 35 مليونا و340 ألفا و192 جنيها، موزعة على النحو التالي..

فيلم 7Dogs

حافظ فيلم 7Dogs على بقائه في صدارة شباك التذاكر ضمن قائمة أفلام عيد الأضحى السينمائي، وحقق في ثالث أيام عيد الأضحى، إيرادا بلغ 24 مليونا و514 ألفا و50 جنيها.

الفيلم فكرة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، سيناريو وحوار محمد الدباح، بطولة كريم عبدالعزيز، مونيكا بيلوتشي، سلمان خان، تارا عماد، ناصر القصبي، سيد رجب، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

فيلم الكلام على إيه

حصل على المركز الثاني فيلم الكلام على إيه، بعد تحقيقه 4 ملايين و439 ألفا و573 جنيها.

فيلم الكلام على إيه تأليف أحمد بدوي، إخراج ساندرو كنعان، بطولة أحمد حاتم، مصطفى غريب، جيهان الشماشرجي، سيد رجب، انتصار، دنيا سامي، حاتم صلاح، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

فيلم أسد

وجاء في المركز الثالث فيلم أسد وحقق 4 ملايين و379 ألفا و435 جنيها.

"أسد" بطولة محمد رمضان، رزان جمال، كامل الباشا، إسلام مبارك، علي قاسم، إيمان يوسف. تأليف محمد وشيرين وخالد دياب، إخراج خالد دياب.

فيلم إذما

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم إذما، بعد تحقيقه مليونا و922 ألفا و87 جنيها.

الفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق، بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، بسنت شوقي.

فيلم برشامة

وذهب المركز الخامس والأخير لـ فيلم برشامة، محققا 85 ألفا و47 جنيها.

فيلم برشامة بطولة: هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، مصطفى غريب، حاتم صلاح، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد الزغبي، خالد وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

