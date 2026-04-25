طرحت شركة "Universal" أحدث إنتاجاتها السينمائية هذا العام بعنوان "Michael" الذي تدور أحداثه حول السيرة الذاتية لأسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون، ويحقق الفيلم نجاحا جماهيريا متواضعا خلال الأيام الماضية.

تباين الاراء بين الجمهور والنقاد

وشهد عرض الفيلم تبين في الآراء بين الجمهور والنقاد، إذ أوضح الجمهور أن الفيلم نجح في تجسيد شخصية مايكل جاكسون على شاشة السينما وبالأخص بطل الفيلم جعفر جاكسون الذي يجسد السيرة الذاتية لعمه الراحل مايكل جاكسون، ونجاحه في تقليد استعراضاته التي اشتهر بتقديمها في حفلاته الغنائية على مدار سنوات، وقد كشف جعفر في وقت سابق عن مذاكرته جميع حركات الراحل مايكل جاكسون وهو ما ساعده في تقديمه بالشكل الأمثل وحاز الفيلم على تقييم جماهيري بلغ 7.7/10 وفقا لموقع imdb العالمي.

وعلى الجانب الآخر وصف عدد من النقاد الفيلم أحد أسوأ أفلام هذا العام، وكشفت عدد من المواقع العالمية المتخصصة في رصد آراء النقاد حول العالم عن تقييماتهم النهائية للفيلم منها موقع "Rotten Tomatoes" بتقييم 27%، وعلى موقع "Metacritic" بتقييم 38%، وأوضح العديد من النقاد أن الفيلم اكتفى بسرد الجوانب الإيجابية لحياة الأسطورة مايكل جاكسون وأن مخرج وكاتب الفيلم لم يغامرا ولم يتم التطرق لأي من المواضيع المثيرة للجدل الخاصة بحياته منها قضايا التحرش الجنسي.

كواليس فيلم "Michael"

يتطرق الفيلم لرحلة ملك البوب منذ بدايته الفنية حتى انطلاقه في عالم الغناء والتمثيل وعلاقته بنجوم هوليوود إلى جانب الصراعات والتحديات التي واجهها حتى وفاته عام 2009.

وأشرف على كتابة سيناريو الفيلم الكاتب الأمريكي المرشح لجائزة الأوسكار جون لوجان والذي أشرف على كتابة عدد من السيناريوهات لعدد من الأعمال السينمائية الهامة طوال مسيرته أبرزها فيلم الدراما "Gladiator" عام 2001، وفيلم الدراما "The Aviator" عام 2005، وأخيرًا بفيلم المغامرات "Hugo" عام 2012.

ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من نجوم ونجمات هوليوود هم الممثل الشاب جعفر جاكسون، الممثل المرشح لجائزة الأوسكار كولمان دومينجو، والممثل الأمريكي مايلز تيلر، الممثلة الأمريكية نيا لونج.

